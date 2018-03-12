此内容发布于2018年3月12日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月12日 -09:00

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

男人还是女人？Milusch不愿做这道二选一，ta更愿意说自己“在中间”。这位苏黎世人觉得，德国确认“第三性”的政策力度还不够，最好的办法其实是在身份证件上取消“性别”一栏。为了冲破性别界定，Milusch不仅改了名字，也改了形象。

德国承认“第三性” 德国联邦最高法院要求自2017年11月起，在新生儿出生证明上添加“第三性”选项。由此，德国也即将成为第一个官方承认“第三性”的欧洲国家。 德国联邦宪法法院也要求参议院在2018年底之前，就出生登记上(与男性/女性并列)标注“第三性”的合法性进行表决。法院建议在相关证明中使用“跨”(inter)、“多样”(divers)等语素代替“正面指定性别”的词语。2013年至今，德国已允许在身份证明上不填写性别一栏。 澳大利亚和尼泊尔已经承认了“第三性别”-既非男性，又非女性-也称“中性”或“双性”。2017年5月，法国否决了一位生来无阴茎无阴道的人提出的设立“中性”(sexe neutre)定义的提案。 (来源：ats) 信息框结尾

Milusch Pati不是女人，也不是男人，不是“她”，也不是“他”。Ta的身份奋争之路开始于语言层面：“我不希望被人叫做‘他’(he)或‘她’(she)。”如果说英语可以用中立的“they”来解除尴尬，法语就不可以了(法语人称的第三人称复数也有阴阳性之分)，很多其他语言也一样不行。

对于28岁的Milusch来说，在饭馆、在商店、在邮局…无时无处地向人解释自己不想被称作“女士”或“先生”，这实在是不可完成的任务。Ta想逃离“两性”框架的愿望不是一时的兴起，而是长期思索的结果：“一开始，我发现自己不喜欢被别人叫作‘女士’，但同时，我也从没有觉得自己完全是个男人。”这个疑问在ta脑海中徘徊许久，直到一位朋友做了变性手术。“这个消息令我十分向往，我自己也不明白为什么。”

2017年年初，Milusch踏上寻找自我身份认知之路。“我去咨询了一位性别问题专家，随后开始了一系列改变，并试图发现它们对我心理的影响。” 这位苏黎世化学家先是改了父母给取的名字，选了一个自认为更中性的名字Milusch。“我不希望文章提到我原来的名字，” Milusch强调，因为ta实在想让人们明了并接受性格酷儿的概念。

“我不想接受睾酮治疗”

把头发剪短之后，Milusch感到自己的内在与外在更加和谐。蜕变也就此打住，至少目前如此：“一些酷儿还会做进一步的尝试，比如乳房切除或接受荷尔蒙治疗。我个人不想摄入睾酮，因为我并不喜欢它引起的身体变化。” 在苏黎世市中心的一家时髦咖啡店里，Milusch用略带沙哑的声音说：“我有点儿感冒，所以声音有点儿低，我倒挺喜欢这样。” ta的自我性别认知正好处在男性和女性的交叉口上，两种性别的特征微妙地集于一身。

“在同性恋游街中，说得最多的是男同，偶尔提到女同，然后就是变性人…，” Milusch遗憾地说。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Milusch身边的朋友对ta的新名字早已习惯。“我大部分朋友很快就适应了，只有一个人不接受我的改变，我们从此断交。家里人有的也还不知道我的事情。” Milusch是个泛性恋者(pansexuel)*，两年前就已通知亲友，出了柜。但更重要的还是向人们解释自己非男非女的事实。“这很难，因为很多人对此不明就里，不像同性恋或变性话题那样为人所熟知。”

甚至在LGBTQ群体内部，这类人也被边缘化。“在同性恋游街中，说得最多的是男同，偶尔提到女同，然后就是变性人…我们这个父权社会就是这么运转的，男性在任何领域的可见度都更高。”

“很多东西都无法用词语表述，但这并不表示它们就不存在。”

引言结束

中性厕所，就像在家一样

身份证件、行政表格、社交媒体、交友网站，人们到处都要在性别栏的“男性”或“女性”中二选一。“就算是网购衣服，我也要先确定自己的性别。这太让人困扰了，我不明白性别为什么如此重要，” Milusch无奈地说。德国为“第三性”敞开大门，是不是一种进步？“是的，” Milusch回答，“但我觉得下一步是要摆脱掉这种分门别类的逻辑，在护照上没必要注明一个人的性别。这一注释没有任何意义，我觉得比起性别，眼睛颜色的识别作用要大得多。”

另一个跨越“性别归类”的难题表现在寻找伴侣方面。很多征友信息只有两种选择：男或女。“比如在Tinder网站上，我就不得不在个人介绍中对自己的情况做以特别解释，但我感觉，很多人还是不理解。”



如果我们觉得自己既不是男人，也不是女人，那我们应该进哪边的公共厕所？“如果我一个人，我会去女厕所。如果是和男性朋友一起，我就会去男厕所，但还是有些尴尬，因为得经过厕所入口的小便池，” Milusch描述道。Ta的愿望是：在公共场所设立中性厕所。“人人在家都是如此，只要在小便池区和坐便区加个隔断就好了，不是更有道理吗？”

对于改变习俗，Milusch信心满满，尤其ta还是青年社会民主党的活跃分子。“把这些题目上升到政治议题非常重要。所有人都能结婚，性别酷儿也不例外，这是我努力争取的政治目标之一。” 在“他”和“她”之间还有另一种存在-这一概念要被纳入瑞士政治议程依然前路迢迢。

怎样扩大一个社会议题的影响力，如果连语言诠释都存在空白？“很多东西都无法用词语表述，但这并不表示它们就不存在，” Milusch最后说。

*泛性恋者(pansexuel)：形容在性及情感上可能受任何性别(包括跨性及双性)的个人所吸引的人群。

男还是女？瑞士人必选题 在瑞士，新生儿一出生就要登记性别。在未来，更改性别的手续将得以简化。婴儿出生后，家长有3天时间在户籍处登记孩子的性别。瑞士医学科学院认为3天期限过短，并于2016年12月提出将此期限延长至30天的建议。 出生登记证明是可以合法更改的，但手续繁缛。当事人须获得司法机关允许更改姓名或性别的授权。联邦司法局目前正在研究该手续的简化措施，明年将上交审议案。双性人人群未来有可能通过声明便可在户籍处更改个人信息。(来源：ats) 信息框结尾



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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