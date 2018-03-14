此内容发布于2018年3月14日 下午1:17 最后更新 - 2018年3月14日 -13:17

有了GPS这一跟踪设备，私家侦探便得以顺利地精准定位某人的所在位置，从而判断对方是否在宣称本人严重残疾的情况下却能够自行驾驶汽车。

(Keystone)

瑞士议会已于本周一(3月12日)决定，跟踪装置可运用于涉嫌有钱装穷骗取福利、滥用补助欺诈的案件调查。不过，私家侦探必须在法院批准的前提下才能使用追踪仪器。



福利欺诈案件时常成为瑞士政坛及普通民众热议的焦点。2016年，欧洲人权法院(ECHR)作出明确判定，瑞士法律关于使用GPS全球定位系统跟踪设备来对犯罪嫌疑人实施监控的相关规定，缺乏法律依据。尽管如此，据瑞士公共电视台SRF本周二(3月13日)报道，瑞士国民院与联邦院两院议会均已投票批准这一法律。



而在本周二(3月13日)瑞士议会内部讨论环节，GPS全球定位系统成为各方激辩的焦点议题。有了GPS这一跟踪设备，私家侦探便得以顺利地精准定位某人的所在位置，从而判断对方是否在宣称本人严重残疾的情况下却能够自行驾驶汽车。



该法律的通过，也意味着私家侦探能获准暗中观察以及主动对福利欺诈嫌疑人实时监控。不过与录音和视频录制截然不同的是，侦探必须在法院批准的前提下方能采用追踪技术手段。



瑞士内务部部长阿兰·贝尔塞(Alain Berset)表示，虽然联邦委员会对涉嫌骗取伤残补助金的人实施严密监视的想法普遍持支持态度，但也对这些举措或侵犯到个人隐私不无担忧。



贝尔塞提及：“保险公司的行为权限不应逾越于检察机关的规定之上。”此外，贝尔塞也指出，现有的法律对于“用于定位的技术设备”的界定仍过于含糊，按照目前外界解读，理论上诸如无人机等技术设备也会包括在内。

SRF-RTS/ln

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