此内容发布于2019年5月3日 下午2:00

瑞士人越来越青睐本国葡萄酒。 (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

瑞士除了巧克力、奶酪之外，也出产葡萄酒，但是瑞士的葡萄酒并没有享誉世界的鼎鼎大名，这是因为瑞士虽然拥有世界自然遗产拉沃葡萄园，但是葡萄酒的生产量一般主要用于覆盖本国消费者需求。2018年因未出现晚期霜冻，外加夏季炎热，造就了非同凡响的葡萄酒丰收之年。

根据联邦农业局(BLW)的数据，去年瑞士共出产1.11亿升葡萄酒，比2017年增产40%，这是自2011年以来未出现过的好年景。

与过去10年对比，2018年瑞士葡萄酒产量增高12.6%。瑞士人共消费本国葡萄酒2.44亿升，比2017年降低了2.2%，相当于平均每人消费38瓶0.75升的葡萄酒，外国葡萄酒的进口有所减少，瑞士本国酒占据了市场份额的36.6%。

去年瑞士葡萄种植的面积约为14'712公顷，与2017年几乎相等，其中白葡萄占43%，红葡萄57%。瑞士最大葡萄酒产地为瓦莱州，其次是沃州、日内瓦州和提契诺州。

因为天气条件的原因，2017年瑞士酒产量陷入40年来的最低谷，只出产了7900万升葡萄酒，2013及2015年瑞士酒产量也偏低，因此瑞士酒窖里的储量缩小。

汽酒在瑞士越来越受欢迎，去年瑞士人共消耗1940万升汽酒。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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