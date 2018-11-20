此内容发布于2018年11月20日 上午9:00 最后更新 - 2018年11月20日 -09:00

外籍劳工一旦被裁，如果他们没法找到一家愿意帮他们申请工作许可的新雇主，那么他们最终就不得不离开瑞士。

(Keystone)

每年有数千人搬到瑞士，为这里的2.5万余家跨国公司工作。丢掉工作本身就已是处境艰难，若是失业还发生在异国他乡，则可能是灾难性的。

最近诺华公司(Novartis)宣布，计划到2020年裁员2200人(多语)外部链接，这给在瑞士大型跨国公司工作的众多外籍员工敲响了警钟。在瑞士工作的诺华员工中有大约70%不是瑞士人(英)外部链接。虽然诺华表示，计划将其中约700个管理和交易岗位通过内部调整，分派到其5个全球服务中心，但这仅仅是杯水车薪，大多数人还是会被直接裁掉。

在瑞士，高技能外籍劳工属于享有特权的一个群体：他们无需排队申请工作许可，即可享受优渥的外派安置津贴和颇具吸引力的补助，这一切让他们可以很容易在异国他乡开始新生活。但是，当一位外籍劳工(多语)外部链接不幸失业时，他的生活可就变得完全不同了。此时他们需要依赖雇主解决一切问题，从居留许可到住房，再到孩子的教育开支。

集体裁员或大规模解雇是非常敏感的法律问题，有着重大的实际影响，尤其是对于来到这个国家工作的外籍人士而言。具体的政策和做法则可能因公司和雇员的资历和服务年限而异。

我该留下还是离开？

对于那些丢掉工作的外国人来说，最重要的问题之一是：我能留在瑞士吗？许多外国人拥有L类或B类居留许可(多语)外部链接，这类许可与他们的雇佣关系挂钩，意味着如果他们被解雇，就会失去他们的居留许可。

欧盟(EU)/欧洲自由贸易联盟(EFTA)国家的国民可以在瑞士居留三个月，来寻找下一份工作，但这一期限通常可以延长。其他国家的国民则要面对更多限制(英)外部链接。依据联邦移民事务国务秘书处(State Secretariat for Migration)外部链接的有关规定，在瑞士当局收到具体解雇信息后的30天内，非欧盟国家国民就要离境，就算他们的居留许可准许他们停留更长的时间也没有用。如果州政府批准，这个时限可被延长，而如果此人可以领取失业救济金，延长居留的申请往往会得到批准。

而如果他们最终没法找到新雇主为其申请工作许可，那么他们就需要离开瑞士。如果其家人此前是因家庭团聚而获得居留许可，那么这些家庭人员也必须离开瑞士。

瑞士的失业法定通知期限比美国等许多国家要长，这样可以为外籍员工提供更多时间寻找新工作，或是制定计划返家。根据瑞士法律规定，公司必须在服务第一年内提前一个月通知，从第二到第九年则需要提前两个月通知。在Humbert Heinzen Lerch律师事务所工作的André Lerch说，在许多公司拟定的合同里，通知期限往往要长于两个月。

Michael Tomsett在为外国人提供支援服务的组织Hello Switzerland工作，他说政策因公司而异，并且“在本地雇佣的外籍雇员”和“外籍派遣雇员”也有着显著不同。前者是有着瑞士合同的外国人。有些公司会试图将这些雇员转移到项目工作上，或是在离职前一定时间内带薪休假(gardening leave)。有些公司会为再就业计划(outplacement schemes)买单，以帮助其寻找新工作；也有的公司会支付补偿金让员工回家。

而那些外籍派遣雇员，尤其是那些身居高端职位的，则更有可能签订的是“独立工作合同”( detached worker contracts)，或是异国的雇佣合同。公司更有可能会尝试重新安置此人。

最终，决定是否留在瑞士取决于员工本人及其家人所面临的客观现实。Tomsett相信在诺华这个事件中，“大规模离开瑞士不太可能，更多人会试图在瑞士‘本地’就业市场中找到新工作。”

我有权领取失业救济金吗？

在一定条件下，外国人可以领取与瑞士人相似的失业救济金。日内瓦Ochsner & Associés律师事务所工作的合伙人Nicolas Mossaz表示：“一般来说，要想领到失业救济金，你必须曾经带薪工作，且曾在失业前两年内至少缴纳过12个月的失业保险。”

对于那些在瑞士境外居住，同时持有跨境通勤许可(G类许可)的人来说，他们应在他们的居住国领取失业救济金，但可以在瑞士享受公共工作安置计划的服务。

救济金数额可观。Mossaz解释说，这项数额一般可达到最高保险金额的70%，合每月12,350瑞郎(12,750美元)。如想领取救济金，需要报告给地区就业中心(RAV)。

我的雇主能帮我干些什么？

雇主们也对雇员有一些应尽的义务。Lerch解释说，对待大规模裁员和个人裁员，雇主的义务有所不同。一家超过300人的公司，如果在30天之内有超过30名员工被裁，那么，就可以视为大规模裁员或集体裁员(见下方信息框)。公司一旦发生大规模裁员，那么雇主必须要遵守一定的操作流程，其中包括与雇员代表谈判以便制定社会保障方案(social plan)。正如我们报道的那样(英)外部链接，诺华一直在与公司内部的社会保障合作伙伴NAV(多语)外部链接进行磋商。

Lerch说，至于社会保障方案的具体内容，法律上并没有明确要求，但实际中存在着一些推荐做法。“总体上可能有所差异，但通常包括遣散费、不同数量的补偿金，以及其他一些项目。举例说，银行通常会提供一段缓冲时间以便被裁雇员找工作，在这段缓冲时间里，雇员们或是离职前带薪休假(gardening leave)，或是在一定时间内只领薪水而不需工作。一般时限是五到六个月。”

如前文所述，有些雇主会提供再就业计划，以便让雇员们获得找工作辅导，支持他们完成转型，在“本地”瑞士就业市场找到工作。

遣散费并不是强制性的，通常情况是在合同中提到这一补偿条款，Mossaz解释道。具体金额则通常取决于雇员的年龄和在公司的服务年份。Lerch进一步说，“典型的遣散费会在雇佣关系终止时一次性付清。它不意味着雇佣关系的延续，但会帮助失业的人缓解些财务压力。”

那么附加福利呢？

外籍员工的工作合同通常包含一系列附加福利。Mossaz解释说，“一些外籍员工的工作合同包含有合同终止条款，比如说税务咨询、机票支付、搬家费，甚至是职业培训费。在有些情况下，终止合同可能会造成相当复杂的局面，比如说，孩子读私立学校的学费一直是雇主支付的。如果合同中没有相关条款，那么形势就会很复杂。”

Tomsett说，住房是外国人最关注的问题之一。Tomsett所在的搬迁伙伴公司Packimpex每年要服务1.2万人到1.5万人，约等于5000个家庭搬到或者离开这个国家。他说对于雇员来说，有些事情是不能商量的。“他们有可能会不得不租房一年以上。瑞士人一般要求房客要提前三到六个月通知退房。而对于外国人来说，有相当一部分人在他们签订合同的时候其实并不理解合同中的条款。”他们经常需要别人帮忙谈判，以解决这类问题。

如果个人客户需要搬离公司提供的住房，搬迁公司也会尽量帮助他们找到性价比高的住房解决方案。他们还提供其他的搬离服务，来降低因搬迁带来的高昂损失和相关费用。一些雇员还会购买保险，以确保在雇主不继续付费的情况下可以继续支付国际学校学费。

你是位丢掉了工作的外国人吗？欢迎跟我们分享你的故事。



大规模裁员 瑞士法律规定，大规模裁员需要遵守《瑞士债权法》(CO)中规定的特殊流程。如果雇主违背了这些规定，则有可能导致法律诉讼或者雇佣关系的延续。 如果雇主仅提前30天或短于30天下达解雇通知，解雇原因与单个雇员无关，且受影响雇员的数量符合以下条件，则被视为“大规模裁员”(《瑞士债权法》第335d条)。因雇主破产而导致的裁员不包括在这些规定内。 · 对于雇佣员工数量介于20到100名之间的企业，受影响员工数量达10人； · 对于雇佣员工数量介于100到300名之间的企业，受影响员工比例达10%； · 对于雇佣员工数量超过300名的企业，受影响员工数量达30人。 · 《瑞士债权法》规定，一旦发生大规模裁员，雇主必须向雇员代表机构提供信息，如无代表机构则直接向全体雇员提供信息。这包括以书面形式提供以下方面信息：大规模裁员的原因、解雇员工数量、平日雇佣员工数量，以及解雇通知是提前多长时间下达的。 在提供信息后，谈判即可开始，谈判中雇员们可以建议如何避免裁员，或是减少裁员数量，以及降低因裁员所带来的影响。这些谈判还包括制定社会保障计划(雇主与雇员双方签订的协议，为降低解雇带来的影响提供方案)。瑞士法律并不会指导制定条款，因此其内容会有一定程度的不同。如果双方不能对社会保障计划的内容取得共识的话，仲裁法庭会将会就制定社会保障计划的制定提供意见。 信息框结尾



(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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