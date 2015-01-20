此内容发布于2015年1月20日 上午11:00 最后更新 - 2015年1月20日 -11:00

2015年世界经济论坛主办方预计今年的参会人数将创新纪录 (Keystone)

世界经济论坛是让公民社会的领袖人物就贫困、不平等与气候变化问题进行讨论的专门论坛，然而它的价值毕竟有限。社会权利活动家莱斯利-安妮·奈特(Lesley-Anne Knight)如是说。

常有人批评世界经济论坛(World Economic Forum，英)外部链接，称其只不过是个为富翁和有权有势的人设计的辩论俱乐部。今年，世界经济论坛再次被迫为自己进行辩护。

莱斯利-安妮·奈特(Lesley-Anne Knight)，主教慈善组织明爱会(Caritas)会长，现任人道主义组织“长者会”(The Elders)总裁 (Jeff Moore/The Elders)

可它也吸引来为数不少的非政府组织，例如乐施会(Oxfam)、国际特赦(Amnesty International)和世界自然基金会(WWF)等，都将出席1月21-24日举行的达沃斯论坛。

奈特曾作为天主教慈善组织明爱会(Caritas)会长4次参加世界经济论坛，如今她在由纳尔逊·曼德拉于2007年创办的人道主义组织“长者会”(The Elders，英)外部链接担任总裁。

瑞士资讯swissinfo.ch：世界经济论坛到底为民间社会组织和他们的各种诉求提供了什么？

莱斯利-安妮·奈特：我记得自己每年都苦苦思索这个问题，我也肯定，那些仍然参加的还是会问：“我应不应该去？”一边是想：“我怎么摆脱这种诱惑？”另一边却要问：“我怎样才能最大限度地利用那个空间，来唤醒人们的意识？”

世上很少有这种地方，能让你有机会接触真正有影响的商界领袖、政治家和民间社会组织，而达沃斯是其中之一。这三类关键团体正在加强合作与协作，因为我们都息息相关，都要参与解决各种社会问题。民间社会并未表示掌握着所有的答案-我们彼此需要，来找到更佳解决办法。

所以，世界经济论坛集结了拥有最大财富的一群人，是否还是讨论不平等与贫困的恰当场所？是的，这里正是必须讨论这些问题的地方。

瑞士资讯swissinfo.ch：您怎么知道商界领袖不是在当众点点头说些合宜的话，事后却违背自己的诺言？

莱斯利-安妮·奈特：商界领袖知道，如果他们出于投资原因进入一个受战争蹂躏的国家，为了成功实现他们的目标，就必须同民间社会组织紧密合作。找到让人们致富的环境是具有吸引力的。你可以既做生意，也做好事。

我认为，即使在达沃斯这样的地方，人们也有这种真诚的信念，人们在真挚地倾听民间社会想说的话。商界领袖与金融家们不是为了做表面文章而对共同责任开空头支票。

恰恰相反，商界领袖在发展与人道主义援助领域正在做出巨大贡献。

瑞士资讯swissinfo.ch：那么就您看到的来说，以前的世界经济论坛年会产生了哪些结果？

莱斯利-安妮·奈特：在世界经济论坛上产生的真正变化能达到何种程度，确实得由组织者来展示，他们也许能比现在做得更好。我们可以对此冷嘲热讽，问他们：“达沃斯年会开了45年了，它们带来过哪些实质性的改变？”然而这个非常难以衡量。

任何参加过达沃斯的人，都会带回些日后能帮到本组织的联络人资料。讨论会结束后，走廊上的确会发生最丰富的交流。达沃斯是达成这一目标的一个非常方便的途径。至于收获值不值参加的费用，则要另外讨论。

瑞士资讯swissinfo.ch：除了参加世界经济论坛的费用外，还有其他哪些局限性？

莱斯利-安妮·奈特：达沃斯论坛令人不快的问题之一，是它的排他性，而且我认为他们有一定道理。即使是一个拥有巨大预算的国际性非政府组织，也会发现自己被排除在让论坛运转的核心组织之外。

我们不得不警惕各种层面的社会排他性。无论往哪里看去，风险之一都是，掌握重要财富者的人数越来越少。从这个角度来看，我认为达沃斯于事无补。

我记得自己参加过两届论坛后曾想：“我确实需要这个吗，应该再去参加吗？”我有点担心自己会漏掉什么，也许还是必须参加。如今我以足够的把握和信心说，我什么也没漏掉，也不必为了让人看到我在那儿而去参加。

老实说，对民间组织而言论坛有点像动物园，要讨论对我有用的事或跟人面对面交流可能很不易。而在会议辩论中，也并不会让你畅所欲言。

(swissinfo.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch：所以今年您不会去参加了？

莱斯利-安妮·奈特：我现在并不渴望收到达沃斯论坛的邀请函。我感觉自己能够以另外的方式来宣传本组织的信息-我们有什么主张，我们的价值观是什么。我不把达沃斯当作自己施加影响和建立联络的阵地。那没有必要。

此外还有其他一些具有重要价值的论坛-慕尼黑安全会议、去年的联合国气候峰会，和世界社会论坛。

来参加这些极其昂贵、高度警戒的论坛只是为了让IT与社交媒体认为，我们互相之间保持着长久的联系。而如今我们对参加什么会有更多的选择性。

对于那些参加世界论坛的人，他们需要知道自己为什么会被邀请，自己又想在那里做些什么。否则他们会被人批评是去雪地里参加一个精美派对。现在我们没有时间做这些-我们都该更关注要完成的目标。

达沃斯世界经济论坛 第45届世界经济论坛年度盛会将于1月21-24日在达沃斯举行，今年的主题是“新的全球环境”(The New Global Context)。 来自商界、政界、民间社会、文化界、宗教界和科学界的2’500名代表将前来参加本届年会，创下历史纪录。40多位国家首脑也将出席盛会，其中包括法国总统奥朗德、德国总理默克尔和中国总理李克强。 一系列会议辩论将探索10个主题：环境与资源不匮乏，就业技能与人力资本，男女平等，长期投资、基础建设与发展，食品安全与农业，国际贸易与投资，互联网的未来，全球犯罪与反腐败，社会融入，和金融体系的未来。 世界经济论坛表示，由于最近巴黎发生了针对讽刺漫画杂志《查理周刊》的恐怖主义袭击，本届年会将把周五的研讨日程用于对抗宗教极端主义与暴力。包括莱斯利-安妮·奈特在内的不少评论家都认为，这些袭击正是社会不平等与排外的具体表现。 世界经济论坛由克劳斯·施瓦布于1971年首次在达沃斯开办，最初名为“欧洲管理讨论会”。它的召开目的是为了联系欧洲与美国的商界领袖，以寻求推动联络、解决问题的途径。该论坛于1987年更名为“世界经济论坛”，同时拓宽领域，为寻求解决国际问题提供了一个平台。 信息框结尾



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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