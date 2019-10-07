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飞机旅行与二氧化碳 谁乘坐瑞士的国内航班？

passengers boarding plane

亚德里亚航空(Adria Airways)-及其连接两座瑞士城市航班-停飞。

(©ti-press)

亚德里亚航空(Adria Airways)-及其连接两座瑞士城市航班-的停飞，不禁令人感到好奇，在如今这个环保意识空前高涨的时期，为什么还会有人乘飞机做如此短的短途旅行？

瑞士议会正在讨论怎样修改本国的《二氧化碳法(多语)外部链接》，而计划乘坐亚德里亚航空(多语)外部链接连接苏黎世和卢加诺航班的乘客也在查看火车时刻表。迫于财政问题，这家斯洛文尼亚航空公司从周一(9月23日)深夜起便无法继续运营。

航空电讯(多语)外部链接》(Aerotelegraph)网站主编斯特凡·艾因塞林(Stefan Eiselin)告诉瑞士德语区广播电台SRF(德)外部链接：“乘坐该航线航班的主要都是些转机乘客，他们来自提契诺州或意大利北部，要转乘从苏黎世出发的海外航线。”

飞机还是火车

这个航线单程耗时45分钟，往返票价约为140瑞郎(约合1005元人民币)。相比之下，乘火车从卢加诺市中心到苏黎世市中心耗时约两小时15分钟，往返票价为130瑞郎(约合933元人民币)；而乘火车从卢加诺飞机场到苏黎世飞机场则需三小时多一点，往返票价为150瑞郎(约合1077元人民币)。

要是计算二氧化碳排放量，那么火车显然是赢家。通过ecopassenger.org(多语)外部链接的计算可知，乘飞机往返留下的碳足迹为172千克，而乘火车往返产生的人均二氧化碳排放量仅为0.38千克。

这个线路既然有火车可乘，其竞争力也不差，那为何还要提供这种短途航班？在被问及这样做是否合理时，艾因塞林承认各航空公司需要做出更多努力，以减少碳排放量。“淘汰可替代的短途航班只是一个小小的措施。举例来说，荷兰皇家航空(KLM)刚刚宣布放弃连接阿姆斯特丹与布鲁塞尔的航线，而奥地利航空则已放弃某些奥地利的国内航线。说到底，起决定作用的是需求。”

瑞士国际航空(SWISS)提供连接巴塞尔火车站和苏黎世机场的空铁对接客运服务外部链接(Airtrain，多语)。明年瑞士南部的切内里基线隧道(Ceneri Base Tunnel)通车后，卢加诺与苏黎世之间的火车旅行时间还将缩短半小时左右。

“鉴于当前围绕气候问题的讨论和切内里隧道不久后的开通，在此期间我们同瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)保持着紧密而频繁的接触，”SWISS发言人索妮娅·普塔萨克(Sonja Ptassek)告诉瑞士资讯swissinfo.ch。虽然亚德里亚航空是SWISS的代码共享伙伴，但普塔萨克指出，“目前没有哪个合作航空公司能够在如此短期内介入，以合格的班机与合适的受训机务人员，来继续保证飞往卢加诺机场的航行安排”。

飞机旅行应当更贵

这段时间瑞士议会正在就如何降低二氧化碳排放量展开辩论。本周三(9月25日)，联邦院议员讨论了应怎样根据舱等与距离，对飞机票征收30-150瑞郎(约合215-1077元人民币)的税款。一半的收入将纳入一个新的气候基金，其余税款则归入公众预算。

批评者则认为，征收比周围国家更高的税，将会促使人们转而去瑞士境外的机场乘飞机。去年12月，国民院就曾以93票对88票，否决了对飞机票课以气候税的提案(多语)外部链接

为了满足《巴黎气候协定》的目标，截至 2030年，瑞士需要将本国的温室气体排放量降低50%。

卧铺列车 瑞士铁路运营商考虑增加夜间卧铺列车

为响应公众因气候变化问题的认知度提升而日益渐增的短途飞行需求，经深图远虑，瑞士联邦铁路公司日前正针对夜间客运服务列车追加投资展开商榷。

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