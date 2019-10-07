亚德里亚航空(Adria Airways)-及其连接两座瑞士城市航班-停飞。

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亚德里亚航空(Adria Airways)-及其连接两座瑞士城市航班-的停飞，不禁令人感到好奇，在如今这个环保意识空前高涨的时期，为什么还会有人乘飞机做如此短的短途旅行？



瑞士议会正在讨论怎样修改本国的《二氧化碳法(多语)外部链接》，而计划乘坐亚德里亚航空(多语)外部链接连接苏黎世和卢加诺航班的乘客也在查看火车时刻表。迫于财政问题，这家斯洛文尼亚航空公司从周一(9月23日)深夜起便无法继续运营。



《航空电讯(多语)外部链接》(Aerotelegraph)网站主编斯特凡·艾因塞林(Stefan Eiselin)告诉瑞士德语区广播电台SRF(德)外部链接：“乘坐该航线航班的主要都是些转机乘客，他们来自提契诺州或意大利北部，要转乘从苏黎世出发的海外航线。”



飞机还是火车



这个航线单程耗时45分钟，往返票价约为140瑞郎(约合1005元人民币)。相比之下，乘火车从卢加诺市中心到苏黎世市中心耗时约两小时15分钟，往返票价为130瑞郎(约合933元人民币)；而乘火车从卢加诺飞机场到苏黎世飞机场则需三小时多一点，往返票价为150瑞郎(约合1077元人民币)。



要是计算二氧化碳排放量，那么火车显然是赢家。通过ecopassenger.org(多语)外部链接的计算可知，乘飞机往返留下的碳足迹为172千克，而乘火车往返产生的人均二氧化碳排放量仅为0.38千克。



这个线路既然有火车可乘，其竞争力也不差，那为何还要提供这种短途航班？在被问及这样做是否合理时，艾因塞林承认各航空公司需要做出更多努力，以减少碳排放量。“淘汰可替代的短途航班只是一个小小的措施。举例来说，荷兰皇家航空(KLM)刚刚宣布放弃连接阿姆斯特丹与布鲁塞尔的航线，而奥地利航空则已放弃某些奥地利的国内航线。说到底，起决定作用的是需求。”



瑞士国际航空(SWISS)提供连接巴塞尔火车站和苏黎世机场的空铁对接客运服务外部链接(Airtrain，多语)。明年瑞士南部的切内里基线隧道(Ceneri Base Tunnel)通车后，卢加诺与苏黎世之间的火车旅行时间还将缩短半小时左右。



“鉴于当前围绕气候问题的讨论和切内里隧道不久后的开通，在此期间我们同瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)保持着紧密而频繁的接触，”SWISS发言人索妮娅·普塔萨克(Sonja Ptassek)告诉瑞士资讯swissinfo.ch。虽然亚德里亚航空是SWISS的代码共享伙伴，但普塔萨克指出，“目前没有哪个合作航空公司能够在如此短期内介入，以合格的班机与合适的受训机务人员，来继续保证飞往卢加诺机场的航行安排”。



飞机旅行应当更贵



这段时间瑞士议会正在就如何降低二氧化碳排放量展开辩论。本周三(9月25日)，联邦院议员讨论了应怎样根据舱等与距离，对飞机票征收30-150瑞郎(约合215-1077元人民币)的税款。一半的收入将纳入一个新的气候基金，其余税款则归入公众预算。



批评者则认为，征收比周围国家更高的税，将会促使人们转而去瑞士境外的机场乘飞机。去年12月，国民院就曾以93票对88票，否决了对飞机票课以气候税的提案(多语)外部链接。



为了满足《巴黎气候协定》的目标，截至 2030年，瑞士需要将本国的温室气体排放量降低50%。

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