直至目前，瑞士老人退休後可以衣食無憂，而將來這種情況，可能會有所改變。 (Keystone Martin Ruetschi)

儘管瑞士養老金系統面臨崩潰，但瑞士的退休老人的養老金依然非常優厚，比任何國家的老人手頭都寬裕，那麼瑞士人的養老金是否太高？



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瑞士退休老人是全世界最幸福的老人，根據瑞銀的調查數據（英）外部链接，與其他12個國家的人相比，因為優渥的養老金，所以瑞士人需要為養老準備的儲備金要少得多。在瑞士這樣一個高消費國家，能做到這點更顯難得。一個人如果在瑞士直到退休都有一份全職工作，那麼退休後比許多其他國家老人的晚年生活會更加舒適寬裕。

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瑞士老人的這種“闊綽”要歸功於瑞士優良的養老系統，也就是所謂的三大支柱養老體系：首先一份國家層面的養老金（AHV）保證了退休後的最低生活需求;另外，所有在瑞士工作的人還要繳納一份職業養老金，用以保障退休後，基本生活水平以上的生活需求，也就是第二支柱;第三支柱是個人自願養老儲蓄，每年存入的資金，可以獲得稅收優勢。

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混合風險

“瑞士這一精明的三大支柱養老體系，一直是其他國家效仿的榜樣”，蘇黎世大學社保法教授Thomas Gächter（德）外部链接說：“這是一個非常精明的體系，但可惜並不完善。 “他認為，第一支柱中，政府出資過少，光靠這筆養老遺屬養老金（AHV），絕對不夠生活。

而第二支柱則有投資風險，因為連年持續的低利率，造成了養老金機構的財政虧空。

人口的發展趨勢更是讓養老金問題雪上加霜，尤其是第一支柱AHV更是不堪重負，因為嬰兒潮一代瑞士人已步入退休年齡;大多數瑞士人選擇提前退休;再加上瑞士人長壽，這些都為瑞士養老金系統的崩潰起著催化劑的作用。

何為轉換率？ 節省下來的資產按照轉換率（轉換率）並將統計學上的壽命因素及資本的利率考慮在內，轉換成每年的養老金，比如一個人存了100000瑞郎養老資產，按照6.8％的轉換率，每年得到6800瑞郎的養老金。如果轉換率有所改動，只會影響到未來退休人員的養老金。 信息框结尾

然而這不只是瑞士的問題，許多工業國家都面臨這個挑戰。“其他國家會更早面對這個問題，”Gächter這樣預測。因為瑞士有三大支柱法寶，雖然存在混合風險，但Gächter認為這不失為某種優勢，但他同樣認為，瑞士的養老系統遲早也會崩潰。



瑞士人的養老金過高

瑞士養老天堂的晴朗天空中果然飄來了第一朵烏雲：一些養老金機構宣布降低轉換率（轉換率），簡言之就是將來的養老金將會減少。

這樣的調整其實是必要的，因為目前養老金機構支付的養老金為數過高（未來將無法做到）那些現在已經退休的瑞士人，是幸運的一代人，他們得到的比支付的多。而瑞士的X一代，則是“倒霉”的一代，這一代人支付的多卻得到的少。

工業一代，傳統一代，嬰兒潮一代，X，Y，Z一代。

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現在平均每年的調配如果當年股市不景氣，那麼養老金的虧空就要從在職人員身上補金額 - 現在各養老金機構都存在一個“在職人員和退休人員之間的資金調配（Umversteilung）”問題。達70億瑞郎，相當於養老金總額的25％。

在職人員不情，退休人員也不一定願：從2019年4月起，一個委員會開始為“公平養老金 - 符合時代需求的養老金改革”收集公民簽名發起人是一位退休人士Josef Bachmann。他曾是一個養老金機構的負責人，動議提出一個靈活的養老金方案：養老金高按當年資本回報率而高低不等，由此避免在職人員和退休人士之間的這種資金調配也。就是說：如果當年股市景氣，那麼退休人員就得到比較高的養老金，反之則較低。

該方案同時將人口發展趨勢和價格上漲考慮在內。縮減退休人員的養老金，這在瑞士可是新鮮事。

“靈活養老金動議的基本理念是，退休人士不再能從一開始就事先知道最後所得養老金的總數，這樣如果達不到應得的數字，就會出現調配金額，轉嫁到在職的年輕人身上“。

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老年人做主

但是這項動議有一個小小的先天不足：因為瑞士參加投票的人大多是年長者，這不僅是一種人口現象，還因為年輕人的投票惰性。

但是發起投票的Bachmann先生卻對這一動議獲得通過滿懷信心，他說：“如果許多老年人參加投票，也完全有希望通過，因為瑞士老年人非常通情達理，而且有著寬廣的胸懷。”



(翻译：杨煦冬)

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