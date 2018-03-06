佳美集团于本周二(3月6日)确认，将在2018年3月底或第二季度期间在瑞士上市。这家海航麾下的苏黎世航空配餐供应商希望通过在瑞士证交所的上市，筹得3.5亿瑞郎(合23.6亿人民币)的资金。
佳美集团目前的唯一控股方- 海航航空(香港)控股有限公司- 有意出售手中持有的大部分股票，但该公司依然将保持长期股东的身份。预计，本次上市流通股份将占其总股本的65%。
佳美集团在全球各地共聘有4.3万名员工。其股东中国海航集团因为面临流动资金短缺及债务还款期限压力而决定出售企业股票。
这一首次公开募股将保证佳美集团拥有充足资金实现它的Gateway 2020计划，而后者将促进公司的进一步发展。佳美集团在声明中表示，募股所得资金将主要用于对法荷航集团旗下子公司Servair的收购，以及公司养老金计划的融资。
SDA-ATS/gj
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