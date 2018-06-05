“在线艳遇”需谨慎
瑞士网站利用虚假约会资料与聊天软件，伪造高富帅、百富美
瑞士数家门户网站被控编造虚假约会资料及使用在线约会软件，以引诱期待着在线邂逅一场艳遇的客户。
据瑞士公共电视台SRF本周一(6月4日)报道(德)外部链接，大量伪造的虚假约会个人资料，出现在包括“休闲屋”(The Casual Lounge)、“欲望雷达”(Lustradar)在内的瑞士网站上。
就在虚拟约会诱饵的报道播出之后，瑞士公共电视台相继接到了多位观众的来电报料，而此前，他们从未意识到自己只不过陷入了满满套路，充当着虚拟约会聊天软件“撩妹撩汉”的对象。
某些网站甚至坦承，曾在通用条款和条件中公然规定可使用虚假个人资料。
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面对在线婚恋交友的乱象与骗局，联邦经济事务秘书处表示，借助此类虚假约会资料来吸引诱导客户，当属不正当商业行为。
根据经济事务秘书处的说法，在这种情况下，鉴于涉嫌伪造虚假约会信息的网站并未给客户提供与其支付的费用对等的服务，因此，客户与网站平台所订立的合约，有很大可能性属于无效合同。
经济事务秘书处的法律事务副主任Philippe Barman在接受瑞士公共电视台SRF采访时表示，那些用聊天机器人“钓鱼”的网站，不仅欺骗了客户，也同时违反了不正当竞争法。
瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)将这种经营策略定性为“不正当”的商业行为，但与此同时它也表示，经济事务秘书处无法采取任何实质措施，除非有“受害者”自愿出面。
截至目前，涉嫌的多家网站仍未对瑞士公共电视台SRF的采访请求作出回应。
作者： 瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社
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SRF-RTS/ln
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