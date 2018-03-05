此内容发布于2018年3月5日 下午1:58 最后更新 - 2018年3月5日 -13:58

在全民公投中获得公众力挺后，瑞士广播电视集团开始着力赢得明天的听众和观众。 (swissinfo.ch)

声势浩大的公投宣传战过后，瑞士选民终以压倒多数(71.6%)否决了“取消收视收听费”(No Billag)动议。“依靠私人媒体保证高质信息”的想法并没有征服瑞士公众。尽管获得了大众的支持，瑞士广播电视集团依然要在公投过后“勒紧裤腰带”，并“力争永葆青春”。

动议在全国被广泛否决-这意味着，瑞士各地的公民愿意通过缴纳电视广播收视收听费的方式，支持四种国家语言的公共媒体。

“废除收视收听费”动议发起小组的成员Olivier Kessler在投票日当天回应媒体提问。

(swissinfo.ch)

非同凡响的宣传战

回顾以往，还没有哪一次公投宣传战像本次“废除收视收听费”动议调动了如此广泛的、来自各个领域的支持：电影人、音乐家、脱口秀演员、作家、喜剧演员、体育爱好者、海外瑞士人代表… 收视收听费牵动着太多人的利益，动议发起方很难获得大多数人的支持。

另外，动议内容之激进也令理智的普通瑞士选民敬而远之。就像《时报》(Le Temps)评论文章中写到的“瑞士人并不离经叛道，就算他们之前通过了一些‘反建制’的动议(比如，反对大规模移民及反对修建清真塔动议)，但瑞士人还不会仅仅因为‘太贵了’这一个理由，就同意去推倒国家认同的支柱之一。”

危险并未解除

本次公投结果虽然让瑞士广播电视集团松了口气，但百姓的支持并非公共媒体就此歇息的理由。相反，瑞士广电集团已经做好准备，开展一系列大刀阔斧的变革。

首先自然是要“勒紧裤腰带”节约开支，保持收视收听费总额不超过12亿瑞郎的上限- 这一举措呼应了于2015年复决通过的新《广播电视联邦法》(LRTV)的规定。

三大改革

改变的时刻到了。“废除收视收听费”动议结果一出，瑞士广电集团就开始逐步揭晓之前承诺的“节约化、年轻化”的改革措施。“得到公投结果对我们来说不是到达终点，而是从起点出发，”广电集团总裁Gilles Marchand在接受媒体采访时表示。

而公共媒体的变革可分为三大层面：

一、经济

从2019年起，用5年时间实现1亿瑞郎的“提效再投资计划”：在节目制作流程、基础设施、技术、营销和管理等方面降低成本。“我们将在信息上加强投入，而在其他方面，比如制作成本上则要节约支出。”

Gilles Marchand还透露了削减工作岗位的计划。

二、使命

未来，瑞士广电集团的工作将集中在“三大首要使命”上：1. 用4种国家语言提供独立且均衡的信息；2. 制作丰富多样的文化类节目-特别是瑞士电影及剧集；3. 以社会需要出发，通过多语平台改进数码服务。

另外，从2019年开始，瑞士广电集团将终止在电影播放中插播广告的做法。同时，集团各个网站中也将不再会出现无音频、视频链接的单纯性文字内容。

三、合作

瑞士广播电视集团将积极加强同瑞士其他媒体结构的合作。从商业角度上看，它将继续坚持网上零广告，且不会推送地方性广告的原则。

数字化、年轻化



即使最坚定的支持者也期待着瑞士广电集团的改革。面对日益数字化的世界，公共媒体必然要以及时的发展来应对快速的变化。明日的媒体消费者不会再通过传统的电视和广播途径消获取信息。

Gilles Marchand正在展望“一个庞大的数字门户，它提供的各种主题的原创内容及档案资料，足以满足所有人的任何需求。”



挑战是艰巨的，但瑞士广播电视集团因为有着公众坚强的后盾，定将怀着倍增的信心来迎接挑战。



(编译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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