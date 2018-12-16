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(瑞士驻中国使馆提供)

中国是一个让人或爱或恨的国家，反正怎么也不会让人无动于衷。

当你读到标题就该猜到了，我属于那部分热爱中国的人。从十多年前的相识起我就爱上了它。好吧，且让我从这个爱的故事之初说起。

王美雪 生于1980年，2005-2007年在北京语言文化大学留学。 信息框结尾

俗话说，“要抓住一个人的爱，就先抓住一个人的胃”。我和中国文化的最初的接触，或许就如你们当中的一些人一样，是从中国餐馆开始的。每次当我置身其中，所见所闻离不开饭前饭后的景色切换：门庭的石狮子，汉字书写的菜单，青花瓷制成的盘子，竹篮里散放的蒸汽，中国音乐，筷子，以及许多仍留存在我童年记忆里的细末枝节。

然而，除此以外，我与中国的缘分却并不比其他人多。其实我对中国真正产生兴趣是多年后我在大学学习翻译的时候。对此我也难以说个清楚。那时候，周末偶尔到中国餐馆解馋，依然是童年时一直去的那一家，我会跟着老板学讲几句中文。这就为这段漫长的爱情故事奠定了基石。

在发现了自己对中文的热爱并且获得了翻译学位后，我继续上了亚洲研究（现在称为“亚洲硕士”）的DESS课程，其中包含每周四小时的中文课学习。不消说，这是我最喜欢上的课，它让我很快明白到心的指引错不了，它带我走进了对的方向。人生的新篇已经打开，去发现这个新篇将把我引去何方则成了我唯一的心愿。我着迷于与中国相关的所有物事：历史、文化、尤其是语言和汉字。

去中国留学固然是一个印记：我渴望学习中文，因为它激活了我，但又无法解释。当我得悉自己获得了北京语言大学（BLCU）留学一年的奖学金时，我真的是喜出望外，以致时到今日我的家人依然记得那一刻挂在我脸上的灿烂笑容。没错，我的梦想将成真了，我将前往中国，这有充分值得高兴的理由。时至此刻，所有与这个国度相关的一切都是我从书上，课堂上，电视上学到的。而我终于盼来了这一天：我将亲眼去遇见它，发现它。

就这样，携着一个随行的大箱子、护照签证以及所有的体检和大学注册文件，我在2005年8月终于抵达中国。当我站在北京首都机场的时候，有一种似曾相识的感觉涌起，如若返家。所以即便到了今天，每当我与人说起自己要去中国的时候，我都会说，我要回国了。

初抵中国，我随即明白了一件事，那就是我在DESS每周上的四小时中文课，即便我刻苦地学习了一年，也不够我在中国进行交流。我完全听不懂北京腔。由于我常在音调上犯错，人们也听不懂我说什么。一切仿佛又要重新开始。

幸运的是，我在国际奖学金宿舍的同房是一个汉语流利的缅甸女孩（她在布鲁克大学攻读博士学位），而不是说英语的。起初，由于我的汉语水平不高，我们交谈得不多，但是随着我词汇量的增长，而且发音越来越好，我们之间展开了交流。我得承认是她使我的中文快速取得了进步，即使背后有另一个更实在的动力，那就是学会去超市采购。这听起来也许平庸，但你要知道对于读不懂汉字的人来说，要知道究竟买什么，这不是件易事。

正如中国人说万事开头难一样，刚开始真是不易，但我很高兴自己来到中国，并已经爱上了这个国家。

每逢周末，我就和同学们一起外出寻访北京，我们逛京城，走胡同，还去了长城、紫禁城、颐和园等旅游景点。开课一个月后，我们决定去天安门广场参加十月一日国庆节的升旗活动。我们被围在来自全国各地聚合而成的人海当中，大家都不想错过这个盛会。我们随着人流挪动，不能自己。这是一次独特的经历，只愿别患上幽闭症才好!

但是，中国并不只有北京，远非如此！我利用大学假期的时间去领略了这个国家的宏伟壮丽，其领土之大相等于从德国北部延伸到阿尔及利亚南部！我们很快便感受到全国各地都在文化、景观、语言和食物方面存在着差异。

在中国的第一年学习结束时，我完全没有准备好回瑞士，我觉得自己对中文才刚有了感觉（我已经习惯了北京方言，人们也不再一连不断地纠正我的音调），才刚刚开始了解这个国家和这里的生活：这一切让我产生了宾至如归的感觉。为了能多呆一年，完成学业并取得中文文凭，我向瑞士驻华大使馆、北京语言大学和瑞士日内瓦大学提出了相关的申请。为了圆我更大的心愿，最后我的请求被接纳了：我获得了一笔涵盖学费的奖学金。

精典特刊 《我们记忆中的中国》 这是一本记录着瑞士人在华留学故事、具有时代烙印、承载着半个世纪瑞中友谊的瑞士留华校友纪念册，是一本反映瑞士留华校友学习、生活的纪实文集。你能够透过这本《我们记忆中的中国》，从他们的视角看到中国的变化，感受到一个充满活力的中国。



我在北京语言大学的第二年是在一种工作标志下启程的，因为除了在北京语言大学上课，我还必须写我的MSD论文。出于对翻译的兴趣，我的论文选题是围绕中法翻译之困难进行研究。尽管工作繁忙，但我仍然花时间走访了其他的地方。

2007年冬天，我在行走于云南和四川省的旅途中走访了丽江、香格里拉、大理、九寨沟等许多神奇的地方。这趟旅次让我印象最深的是九寨沟的蓝绿湖，云南少数民族五彩缤纷的服饰，照亮丽江之夜的红灯笼，修道院的彩绘松赞林，它们在一起构筑成蓝天下斑斓多姿的色彩。也正是这次旅行使我认识到中国的丰富，其文化、语言和烹饪的多样性。我对这个国家越来越着迷，希望能对它深入了解。

夏天到来的时候，我的DESS与汉语文凭也同时到来了。但最重要的是，我荣幸地受邀担任了北京语言大学毕业典礼上的主持人，与其他三位同学一起领衔这场毕业典礼。这对我来说无疑是一种莫大的肯定。我对他们心存感念，感谢他们对我耐心的教导。

难道这个成功就这样成了我的中国探寻之旅的终点了？我无法想象更无法接受，我怎么能就这样离开我深爱的国家呢？后来我决定找一份工作以延长我在中国的居留时间。

有一次就有第二次，果不其然，我开始了在中国的第三年生活。我在北京的一家大酒店担任客服经理。我对能深入中国的生活，能与当地人一起工作的同时提高自己的中文水平感到兴奋不已。

从我的住处到酒店搭地铁大概需要一个小时，话说这个距离不算太长，但换了在瑞士，我肯定不情愿为了工作这样每天在伯尔尼-苏黎世之间奔波。不过，在中国又不同：那是生活的一部分。而且以北京的标准，一个小时算是快的了。

一开始工作我就爱上了它，也爱我的同事们：我们的关系很好，所以十年后我仍然和他们保持有联系。锦上添花的是，我工作的酒店入选成为北京2008年奥运会夏季运动会的合作酒店，让我得到入奥运村工作一个月这样千载难逢的机会：这真是一段难忘的经历啊！

时光如白驹过际，一眨眼到了夏末，我的居留证眼看就要过期了。然而让我出乎意料的是，当我想再续居留的时候，出于中国政府对奥运期间大量居留申请的保障，我的延长申请被拒了。终于到了那个要与待我三年之久的国度离别的一刻，我心情沉重但又深深明白，我别无选择，只能回去瑞士。然而心中却有一个明确的目标：那就是要与中国保持密切的联系。当然那时候我并不晓得，离开是为了一个新的开始，这是一段新生活的伏笔，而我将不会后悔。

我对中国文化深爱不已，以致初返瑞士时又得重新去适应这本来伴随过我20多年的生活方式：商店在晚上18:30后和周日都关门。很少有全天营业的餐馆，当我问他们一杯热水时，服务员皱着眉头（“你要一杯热水，只是热水，不要茶？”）;总的来说，服务质量要比亚洲惯常所有的要低。

在中国，不管几点你都可以下馆子吃饭，所有门店天天营业，直到深夜;到处都有热水供应，包括机场和火车上;服务质量非常好：例如在理发店，以很优惠的价格，你就不仅能享受洗头服务，还给你按摩头部，肩膀和手臂。

当然，回到瑞士我也有很多惊喜：准点的公共交通而且不必人挤人（有一些例外）。行人优先过马路，路面也不会乱糟糟。这里环境很安静所以不必带耳塞睡觉;还可以到河里和湖中畅泳以及呼吸清新的空气。

我开始感恩在瑞士的“新生活”，但心里依然会怀念中国：“物是人非、人走茶凉”的谚语不适用在我的情况，因此我也从没放过留意任何能让我有机会与它走近的物事。正是那时我发现华为公司在瑞士成立分部，这是一个能让我与中国重新连接的难得的好机会。尽管仍相隔千里，但当你有了这样的机会之时，你还要求什么呢？

自2009年加入华为瑞士分部起，无论是从专业还是个人角度来说，这份工作都给我带来了许多：我对ICT行业有了更多的了解，我有许多美好的遇见，我能讲中文，我可以定期回中国，我在瑞士有了自己的中国小天地。

我相信，与中国的情缘绝不是一场机缘巧合，而是冥冥中早已注定的缘分。我也对那些让我与中国再续缘份的人，感激不尽。





*本文经中国驻瑞士大使馆教育处同意，转载自瑞士留华校友纪念册《我们记忆中的中国》第二辑一书。



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