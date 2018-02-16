本周三，瑞士楚格州的“ZG 10”车牌以23.3万瑞士法郎(合160万人民币)的天价被拍卖，从而打破了至今为止16.01万瑞郎瑞士车牌拍卖最高纪录。
此次拍得该车牌的匿名买主至今不愿透露自己的身份。周三的拍卖是以匿名在线方式进行，同时被拍卖的还有数个汽车和摩托车车牌号。这次拍卖为瑞士这个中部州带来了50万瑞郎的收益。
在此之前瑞士车牌最高拍卖价是去年3月瓦莱州拍出的“VS 1”，成交价为160100瑞郎。
世界最贵车牌纪录是一位阿联酋商人在2008年创下的，他曾已5220万迪拉姆(1440万瑞郎，近1亿人民币)拍下号码“1”的车牌。
一般情况下，在瑞士只需60瑞郎(约400元人民币)就能得到一个车牌号。然而也有特殊情况，比如最近瓦莱州为改善州财政状况，推出新举，拍卖车牌号。消息一出，骄人车牌“瓦莱1号”车牌(VS 1)立马成了抢手的“香饽饽”。 ...
SRF/cl
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