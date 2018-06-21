去年，随着股市的上涨，大股民们的财富也得以上涨。据波士顿咨询公司(BCG)的一项调查显示，全球资产增长了12%，达到近202万亿美元。
排除汇率波动因素后，全球资产的增幅为7%。亚洲、拉丁美洲以及中东地区是主要的致富宝地。而世界上的超级富豪则大多住在美国、中国及日本。
瑞银(UBS)及瑞信(Credit Suisse)两家金融机构也将触角伸向以上“旺财”之地：它们向富有的顾客提供保密服务，把钱存在这里，其国家税务机构便无法获得其财产信息。
不过，随着银行保密法的终结和金融监管的严化，瑞士与香港及新加坡等其他财富管理中心之间的竞争也更加激烈，瑞士竞争对手的发展显然还更富生机。尽管如此，瑞士还是捍卫了其“世界第一离岸财富管理中心”的地位，汇聚的海外资产达到2.2万亿美元。
压力之下
行业的变化-包括，监管的严化和金融科技公司日益激烈的竞争-使瑞士资产管理公司面临越来越大的压力。波士顿咨询公司提供的数据显示，过去4年间，瑞士的海外资产额度平均缩水15％。
鉴于此种状况，许多金融机构开启紧缩模式-但这仍无法完全抵消其利润的下滑，最终盈利依然略有下落。
波士顿咨询公司高级顾问Matthias Naumann表示，业内的这一趋势仍将持续。“在未来几年里，金融机构必须接受与此持平或更低的利润率。”
然而，利润缩水并未对所有机构都产生同等影响。胜出的大多是那些不仅注重降低成本，同时还懂得投资的银行。
凯捷管理顾问公司最新公布的全球财富报告显示，全世界范围内的百万富翁人数去年再次有所增加，他们占有的财富总数首次超过了70万亿美金。 ...
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