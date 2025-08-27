ChatGPT疑鼓励青少年寻短 美国加州夫妻提告

（法新社旧金山26日电） 美国加州一对夫妻在痛失16岁爱子后对OpenAI提出告诉，指控这间企业的热门聊天机器人ChatGPT不仅提供他们儿子钜细靡遗的自杀方式，还鼓励他轻生。

马修．芮恩与妻子玛莉亚（Matthew and Maria Raine）昨天在旧金山提出的诉状书，16岁儿子亚当（Adam Raine）今年过世前曾与ChatGPT讨论自杀。

诉状指出，今年4月11日双方最后一次对话时，ChatGPT不仅提供自杀的方式还证实潜在致死机率。数小时后，亚当即被发现自杀身亡，方式还与对话内容吻合。

这起诉讼被告包括OpenAI及该公司执行长阿特曼（Sam Altman）。

美国知名媒体与科技评测非营利机构「常识媒体」（Common Sense Media）认为，亚当案再度证明了，「将人工智慧（AI）当作陪伴工具，包括透过诸如ChatGPT这类通用型聊天机器人提供心理健康谘询，对青少年来说风险过高，难以接受」。

这个组织表示：「如果AI平台成了脆弱青少年的『自杀教练』，这对社会各界来说应该是严重警讯，必须采取行动因应。」1140827

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可找到出路。如果需谘商或相关协助，可拨卫生福利部专线「1925」、生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。