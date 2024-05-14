CNN揭露巴勒斯坦囚徒受虐 美方吁以色列调查

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（法新社华盛顿13日电） 美国有线电视新闻网（CNN）日前报导，巴勒斯坦囚徒在以色列拘留营遭受蒙眼、殴打、包尿布等待遇。美国今天表达关切，呼吁以色列调查此事。

CNN在尼格夫（Negev）沙漠的Sde Teiman营地访问3名以色列「吹哨人」，这座营地关押着一些在加萨战争中被俘或受伤的巴勒斯坦人。

一名吹哨人出示照片，谈到囚徒遭蒙上眼睛，被命令坐直，不准说话，守卫用阿拉伯语吼着要他们「闭嘴」。

CNN提到，营地另一区有一座医疗设施，医师在那里替一些因上镣铐而受伤的囚徒截肢。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）被问到这些控诉时告诉记者：「我们关切这些事，正在调查这些和其他有关被拘留的巴勒斯坦人受虐的指控。」

巴特尔说，美国已告知以色列，以方「有义务彻底调查」可信的违反国际人道法相关指控。

他说：「我们对包括以色列在内的任何国家都态度明确且一致，以色列必须人道对待所有被拘留的人，采有尊严并符合国际法的方式，且必须遵守被拘留者的人权。」

CNN报导提到，这座营地在极端限制下关押约70人，还有一所野战医院，部分受伤囚徒被捆在床上，穿着尿布，透过吸管被喂食。

一名吹哨人告诉CNN，囚徒被殴打，不是为了搜集情报，而是「出于报复」巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日攻击以色列。

以色列国防军向CNN表示，军方审视所有涉及不当行为的指控，对「非法上铐」事件一无所知。

美国一向是以色列在外交和军事上最重要的盟友，但总统拜登已表明，他对加萨平民死亡人数攀升愈来愈不满。

根据美国国务院本月10日发表的报告，以色列有可能违反国际人道规范，但相关证据不足以让美国断绝武器供应。