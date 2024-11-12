COP29东道主亚塞拜然总统为化石燃料辩解

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴库12日电） 全球数十位领袖出席联合国气候变化纲要公约第29次缔约方大会（COP29），但不见中美领袖身影。东道主亚塞拜然的总统阿利耶夫今天则替各国运用化石燃料的权利辩驳。

亚塞拜然首都巴库（Baku）是COP29大会的东道主，预料逾75位领袖将出席这项关键的气候会议。不过主要造成污染的国家领袖纷纷缺席，预计与会的富裕20国集团（G20）领导人可说是凤毛麟角，而全球温室气体排放将近80%来自G20的成员国。

亚塞拜然总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天发表演说时则表示，由于亚塞拜然使用化石燃料，以致遭受「诋毁和敲竹杠」，并说任何国家都不应该因各自的自然资源而遭受评判。

他说：「石油、天然气、风力、太阳能、黄金、银、铜，所有一切…都是自然资源，并且各国都不应该因拥有它们而遭受指责，也不应该因这些自然资源导入市场而招致非议，因为市场需要它们，人们也需要它们。」

G20成员国领袖包括美国总统拜登（Joe Biden）、中国国家主席习近平、印度总理莫迪（Narendra Modi）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与德国总理萧兹（Olaf Scholz）均缺席COP29大会，又因日后美国气候行动的不确定性，以致会议笼罩着阴影。

拜登将于明年1月卸任，而美国准总统川普（Donald Trump）一再宣称气候变迁是一场「骗局」，矢言让美国退出巴黎协定（Paris Agreement）。