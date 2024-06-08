COP29主办国亚塞拜然将继续增产化石燃料

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（法新社波昂7日电） 今年联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）将在西亚国家亚塞拜然召开，会议主席巴巴耶夫今天告诉法新社，亚塞拜然在投资较洁净能源「同时」会继续增产化石燃料。

亚塞拜然的天然气出口量正在大增，且联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）本周再次呼吁各国「逐步淘汰」化石燃料，但现任亚塞拜然生态与天然资源部部长巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）仍替他的国家主办这场世界最重要气候峰会辩护。

COP28去年在阿拉伯联合大公国召开，COP29则将于今年11月在亚塞拜然首都巴库（Baku）登场。对于联合国气候峰会连续2年在致力于发展甚至更多化石燃料的国家举行，环保运动人士已表达沮丧。这类燃料对于造成全球暖化要负最大责任。

亚塞拜然总统最近称亚塞拜然的天然气储量是「上天的礼物」，并承诺会替其他想要开采更多石油和天然气的化石燃料导向经济体挺身而出。

曾任石油公司高层主管的巴巴耶夫在德国波昂接受独家访问时说，亚塞拜然是一个天然气出口国，也将继续增产以满足需求。

他表示：「我们正打算在几年内增加天然气产量，但与此同时也会扩大我们的再生能源计画。我认为天然气生产和再生能源可能同时并行发展。」他称亚塞拜然已正在投资数项重大的洁净能源计画。