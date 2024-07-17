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COP29主办国呼吁各国做出让步 以打破气候谈判僵局

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（法新社巴黎17日电） 对于如何帮助较贫穷国家应对全球暖化，国际间谈判陷入僵局。联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）主办国亚塞拜然今天敦促各国开始做出让步，以突破困境。

COP29将于今年11月登场，计划就富裕国家应如何资助发展中国家的气候投资达成一份全球协议，但相关协商却停滞不前。

发展中国家除了需要在能源系统进行大量投资，以减少自身碳足迹；还得加强抵抗全球暖化冲击的防御机制。因为较贫穷国家对于全球碳排放应负的责任最少，受到全球暖化的苦果却最多。

6月在德国波昂（Bonn）召开的一场关键外交会议最终以不愉快僵局收场，因各国无法在一项议题上取得进展。这项议题多年来已消磨各国在气候谈判时的互信。

COP29主席、亚塞拜然生态与天然资源部部长巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）致函签署联合国气候协定的约200个国家，信中对于无法取得「必要进展」表达十分遗憾，并警告所剩时间不多。

他写道：「我们显然有必要迅速加快我们的工作脚步。让时间流失就会造成生命、生计和地球的损失。我们呼吁各方加快工作脚步，从他们的初期谈判立场向前迈进。」

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