COP29公布最新草案 仍未列出具体气候融资金额

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（法新社巴库21日电） 联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）今天公布的最新协议草案未能突破资金问题的僵局。各国要达成期待已久的兆元美金融资协议，时间已所剩无几。

在亚塞拜然举行的联合国气候峰会预计将于明天结束，但最新草案只凸显出各方分歧。

欧洲联盟（EU）气候政策执委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「至于整体文本，我不打算粉饰，目前的内容显然无法接受。我相信没有一个雄心勃勃的国家会认为这已经够好了。」

在亚塞拜然首都巴库（Baku）与会的近200个国家必须在新目标上达成共识，取代富裕国家每年提供给较贫穷国家1000亿美元应对气候变迁的现有承诺。

许多开发中国家要求每年1.3兆美元资金，且主要须来自公部门，富裕国家则对这项要求表示反对，坚称私部门的资金也有助于实现最终目标。

最新的草案协议认可开发中国家每年需要至少「数兆美元」资金应对气候变迁，但没有列出这次峰会希望达成共识的确切数字。

非洲谈判小组（African Group of Negotiators, AGN）主席穆罕默德（Ali Mohamed）认为，「人们不愿多谈但却显而易见的棘手问题」就是那个缺少的具体数字。 身兼肯亚气候特使的穆罕默德说：「这就是我们来到这里的原因…但我们距离达成目标还很遥远，我们需要已开发国家积极参与讨论。」

在这份长达10页的文件中，包括由谁出资、如何筹集和交付资金等其他关键问题，也仍未解决。