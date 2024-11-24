COP29达成3千亿美元气候融资协议

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴库24日电） 全球今天通过一项经过激烈谈判的气候协议，承诺历史上排放大量污染物的富裕国家每年提供3000亿美元资金，支援要求更多资金以应对全球暖化危机的贫穷和脆弱国家。

经过两周的混乱谈判和不眠之夜，近200个国家于清晨时分，在亚塞拜然的一座体育场屋顶下敲定这项充满争议的融资协议。

各国针对气候融资问题上长期存在的分歧一直努力协调。睡眠不足的外交官们聚在一起，神色焦急，在协议通过前仍在全体会议场上不断修订最后的措辞。

谈判一度濒临破裂，开发中国家数次愤而离席，并威胁如果富国不提供更多资金，他们将退出协商。

最终，尽管他们多次强调宁缺毋滥，这些国家还是没有阻挠协议的通过，即使协议内容远未达到他们的期望。

最终协议承诺已开发国家在2035年前，每年至少提供3000亿美元，协助开发中国家推动发展绿色经济，并应对更严重的灾害。

这一金额高于目前富国提供的1000亿美元，但此一承诺将于2025年到期，也高于22日草案中提议的2500亿美元。

在地球再次创下气温纪录，且面临愈加频繁的致命灾害之下，一些国家指责亚塞拜然这个出口石油与天然气的独裁国家，缺乏应对当前局势的经验和意愿。