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COP29达气候融资协议 开发中国家批金额微不足道

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（法新社巴库24日电） 经激烈谈判，全球通过一项气候协议，富裕国家暨历史上的碳排大国承诺每年提供3000亿美元气候融资，但受气候灾害恶化影响最严重的贫穷国家感到不满，称这笔金额侮辱性地低。

历经2周令人精疲力竭的混乱谈判和不眠之夜，近200个国家今天凌晨时分在亚塞拜然的一座体育场通过这项有争议的金融协议。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天称赞联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）在亚塞拜然首都巴库（Baku）达成的协议标志着「气候合作和融资的新时代」。

范德赖恩说，历经马拉松谈判达成的3000亿美元协议「将推动投资洁净转型、减少碳排，并增强应对气候变迁的韧性」。她补充说：「欧盟将继续发挥领导作用，专注于支持最弱势的群体。」

但掌声还未平息，印度就率先以强烈措词对这份协议表达反对，掀起来自开发中国家的抗议潮。

印度官员兰纳（Chandni Raina）表示：「提议的这笔数字糟糕透顶，金额简直微不足道。」

「我遗憾地说，这份文件充其量只是一个视觉幻象。依我们之见，这无法解决我们全体面临的偌大挑战。」

狮子山共和国气候部长阿卜杜勒伊（Jiwoh Abdulai）表示，这显示出富裕国家「缺乏善意」，无法在世界上最穷困的国家面临海平面上升和干旱加剧的情况下伸出援手。

奈及利亚谈判代表马杜奎（Nkiruka Maduekwe）更直言：「这是一种侮辱。」

一些国家指控亚塞拜然作为石油与天然气出口国，缺乏在关键时刻挺身而出的意愿，而今年不仅受气候灾害肆虐，也可能成为有纪录以来最热的一年。

欧盟、美国和日本等大型已开发经济体则被控缺乏诚信，让达成公平的协议变得不可能。

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