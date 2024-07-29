COVID-19仍使澳洲死亡率居高 未来数年可能持续

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（法新社雪梨29日电） 一份今天发布的报告显示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）仍导致澳洲的死亡率高于平均值。专家预估，澳洲未来数年将持续感受到COVID-19造成的影响。

法新社报导，澳洲精算师学会（Australian Actuaries Institute）发现，2023年澳洲的死亡人数比预估高5%，相当于比预期增8400人死亡。

专家估算因COVID-19直接或间接致死的人数，并发现超乎预期的死亡率仍高于疫情前的程度。

澳洲去年十大死因COVID-19排第9，约莫4600人的丧命可直接归咎于此。

与此同时，由于先前与COVID-19有关的感染还有健康照护中断，增加关于心脏病、中风、糖尿病和失智的风险，因此非COVID-19所致的超高死亡，在75岁以上的澳洲人中「尤为显着」。

定期或紧急就医的延宕，以及未被诊断罹患COVID-19，皆被认为是造成澳洲死亡率高于常态的原因。

尽管如此，据专家指出，2023年超高死亡率仍低于2022年。精算师学会发言人柯特尔（Karen Cutter）说：「截至目前，接连COVID-19疫情升高所导致的死亡人数都比前一次少，令人感到鼓舞，但我们认为COVID-19可能在未来几年继续造成若干的超高死亡，若不是造成致命的直接死因，就是导致心脏病等其他疾病的诱发因素。」

柯特尔还说，「新常态」的死亡率程度，可能将高于疫情爆发前。