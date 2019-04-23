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一家之言 瑞士旅遊吐槽大會

並不是所有人都喜歡蘇黎世電子音樂狂歡節

並不是所有人都喜歡蘇黎世電子音樂狂歡節 

(Keystone)

讀者們經常對我們說，瑞士幾乎是完美的。然而，當我們看到只吃完一半的奶酪火鍋時，我們不禁問，是否還是有些地方或有些經歷讓你失望了，或是讓你覺得“也就如此而已？”。

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“瑞士版蒙娜麗莎是什麼？”是另一個我們想問的問題。大多數看過這幅出自達芬奇之手的肖像畫的人，都會對他的繪畫技藝讚歎不已，然而他們或許也會覺得，這幅畫竟然如此之小，小到可能都不值得擠進那拿著手機狂拍的人群，近距離看上一看。在瑞士，我們能找到類似的例子嗎？ 

“萊茵瀑布。並不是說它不美。只是當你聽到‘歐洲最大’這樣的稱號時，你期待看到的要比實際大得多。”——Sofia Geo 

許多讀者都對這個提到萊茵瀑布(Rhine Falls)外部链接的帖子表示贊同-這是瑞士最熱門的旅遊景點之一(見信息框)-有些人同時推薦勞特布龍嫩山谷(Lauterbrunnen Valley)中的特呂默爾河瀑布(Trümmelbach Falls)外部链接：“百分之一萬更值得一看”，Jen Scheilling說道。 

萊茵河瀑布是你的心頭所愛嗎？

萊茵河瀑布是你的心頭所愛嗎？ 

(Keystone)

當然，失望不失望完全是個人感受。我從沒有任何動力想看一眼矇娜麗莎，但我記得“瑞士誕生地”呂特利草地(Rütli Meadow)外部链接有點讓我失望，這裡實在太小了。儘管如此，它的位置還是相當驚艷，在那裡可以鳥瞰琉森湖，去往那裡的乘船體驗也很有趣。我有種感覺，名為Jules的讀者或許會喜歡這裡： 

“日內瓦湖大噴泉。事實上就是個大水柱，一個噴水的消防栓。遠望下群山吧，別總盯著水柱，完全是浪費時間。”——Jules 

幸好呂特利還沒被宣傳成日內瓦大噴泉那樣的旅遊景點。比如湖對面的泰爾小禮拜堂(Tell’s Chapel)外部链接，那裡沒有禮品店，除了一家木屋餐館外，沒有為遊客專供的設施。只有美景和一些紀念品。 

許多遊客是因瑞士的自然美景而來，因此博物館或者畫廊一般不會擁擠不堪。但是也有例外： 

“藍湖。旅遊味太重了，人太多了，多到沒法觀賞到任何美景。”——Blanka Legowska 

許多人都對Blanka關於藍湖(Blausee)外部链接的評價表示認同，這是位於伯恩州的一個深藍色、水晶般清澈的湖泊。 

藍湖，遊客的“藍調心情”?

藍湖，遊客的“藍調心情”? 

(Keystone)

儘管讀者們異口同聲地對瑞士鐵路系統大加讚揚，但是有些換乘體驗並不太好，比如在因特拉肯換車： 

“在去伯恩高地遊覽的路上，我很吃驚地發現這裡的換乘系統並沒有充分照顧行動不便的旅客。火車的發車時間太近了，根本沒法及時趕到換車的站台。但是這裡的人相當的友善、樂於助人，特別是纜車操作員！”-Kristina Zimmermann 

商店店員們也相當熱情好客-相較於高昂的物價更是如此： 

“這個算嗎？每次我花了一百瑞郎買菜後，看看我的購物籃，我總覺得‘就買到這點東西？’”-Shiila Evel 

並不只有你這麼覺得，Shiila。看看人們對蘇黎世電子音樂狂歡節(Zurich Street Parade)外部链接的評價： 

“如果它能給蘇黎世帶來生意和錢，而不會給這座城市製造垃圾，那我很高興，第二天這個城市確實仍會恢復清潔，但這樣真的好嗎？有什麼特別的嗎？一些啤酒商贊助的卡車拖車，許多半裸的、濃妝豔抹的喝醉的人，為了讓他們高興，必須堵塞交通，還無休止地在電視上報導？這就是瑞士版的紐約時代廣場倒計時跨年，除了天氣更好。無聊。”-Giancarlo Malchiodi 

除了這個“無聊”以外，我們也收到了一些“難吃”的評價： 

“奶酪火鍋，基本上說很難吃。還不如吃頓好的烤奶酪。”-Stacy Streuli 

2017年，中國國家主席習近平正在嘗試奶酪火鍋，他的妻子試吃後表情一言難盡

2017年，中國國家主席習近平正在嘗試奶酪火鍋，他的妻子試吃後表情一言難盡 

(Keystone)

“奶酪火鍋，就是融化的奶酪和發硬的麵包？真的，不過人們還是為了這個衝向阿爾卑斯山。不，等等，會更好點兒(或更糟，取決於你的味蕾)，他們往裡面加了大蒜或者是櫻桃杜松子酒。有點倒胃口。你也看出來了，我真是不愛吃奶酪火鍋。這應該算是個吐槽了吧。”-Paul Douglas Lovell 

這當然算了，Paul。這個帖子掀起了熱烈討論，話題集中在如何製作完美的奶酪火鍋以及配什麼酒喝。但是，有時有點感情用事了： 

“瑞士奶酪火鍋。我是說用麵包淋上融化的奶酪。就這個？怪不得從來沒聽過所謂‘瑞士美食’呢。”-KaySeraSera 

這話說得夠狠的。關於食物的討論還在繼續： 

“我的瑞士版蒙娜麗莎是思華力香腸和油煎香腸。想不明白為什麼瑞士人最喜歡烤這些？它們真是如此簡單，吃起來也沒什麼滋味[……] 真是很差的食物。我猜是因為你不許攜帶超過1公斤肉類通過海關，所以瑞士人沒法買到好的烤香腸吧😊。但這只是我唯一的抱怨，所以這說明瑞士真是個很棒的國家。”- Uwe Zusammengestossen 

“當你來到巧克力之國瑞士，你會想嘗試一次熱巧克力。可當你買到的只是一杯配有巧克力粉的熱牛奶時，你會感到非常失望。瑞士的熱巧克力中的巧克力跑哪去了？？？！”-Jonathan Mudry 

許多讀者表示贊同，也有許多其他的人提到在哪裡可以買到上等的熱巧克力。推薦的地方包括蘇黎世的Sprüngli甜品店外部链接以及瑞士西部的格呂耶爾(Gruyère)附近的Caillere巧克力工廠外部链接。 

在瑞士的巧克力店和其他公共建築裡，吸煙都是被禁止的，但是儘管瑞士吸煙者的數量在下降(英)外部链接，人們仍可以在火車站台以及其他戶外餐飲區域吸煙，許多人也確實這麼做。這點成為了許多讀者瑞士之行的負面體驗： 

“公共場所中吸煙的人太多了。為什麼吸煙者要污染新鮮空氣，而其他人要被迫呼吸著不但髒而且不健康的空氣？”– 徐亞川(音譯)。 

很可惜，煙蒂並不總是被處理得如此有規矩。

很可惜，煙蒂並不總是被處理得如此有規矩。 

(Keystone)

這個問題是讀者吐槽最多的。儘管有些吸煙者辯解說，在民主社會他們有權吸煙，但大多數讀者都很生氣地呼籲有關單位禁止吸煙： 

“完全同意。我覺得這個讓人作嘔，因為我本人就是肺病受害者。這完全沒法接受，除此之外，有些吸煙者相當粗魯，就在你面前亂扔煙蒂😡。”-Reto Gasser 

有些讀者還從氣憤上升到哲學高度： 

“這個'問題'不在於地點或是東西(即蒙娜麗莎)，而是你對它有所期待，或是完全相信宣傳炒作。一直是這樣：問題總是出在人身上。”-Jake Marino 

旅遊就是這樣：你對度假的滿意程度通常取決於你的想法，而不是目的地。 

“我是瑞士人，一輩子生活在蘇黎世。我去過世界上的許多地方，包括瑞士。我自己的祖國從沒讓我失望。原因大概是我知道我會看到什麼。”-Peter Egloff 

Carlos對瑞士的讚美之情溢於言表： 

“失望？完全相反。所有的東西都比我期待的更乾淨、更新鮮、更美味、更高效，也更新潮。”-Garlos Aguilar 

這個列表列出了瑞士那些會讓你驚喜的地方或者體驗-為我們的下篇文章拋磚引玉…… 

在瑞士，有哪些景點或者經歷讓你樂不思蜀？為什麼？你是否在這裡收穫了驚喜，比如一處讓你難以忘懷的景點，或是一次超越期待的體驗？請在評論中留言！我們會將其匯總成另一篇文章。 


瑞士遊客最多的十大收費景點(2017) 

1.雪朗峰纜車(Schilthorn cablecar) 3,216,909人次 

2. Dählhölzli動物園(收費)和伯恩熊園(免費) 3,054,820人次 

3.皮拉圖斯鐵路(Pilatus railway) 2,847,597人次 

4.琉森湖上遊輪2,676,060人次 

5.日內瓦湖上遊輪2,376,317人次 

6.戈爾內格拉特鐵路(Gornergrat railway) 1,754,000人次 

7.萊茵瀑布1,500,000人次 

8.蘇黎世動物園1,209,198人次 

9.鐵力士英格堡鐵路(Titlis Engelberg railway) 1,180,672人次 

10.少女峰(Jungfraujoch) 1,041,500人次 

(來源：Switzerland Tourism外部链接


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甜蜜家园？ 移民钟爱瑞士的安全，却不爱这里的百姓

外侨的天堂当有瑞士的治安、南非的休闲、芬兰的老师和墨西哥邻居，然而，如果作为外侨，你有的是南非的治安、芬兰的休闲、墨西哥老师和瑞士人邻居，那么你就等于是坠入了移民的地狱。




(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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