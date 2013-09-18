此内容发布于2013年9月18日 上午11:18 最后更新 - 2013年9月18日 -11:18

赵无极和他的画

赵无极，与贝聿铭并称为海外华人的“艺术珍宝”，其深谙中国水墨山水，并将之融合于西方油画的特殊风格，在海内外取得了巨大成功，被英文媒体誉为同时期最伟大的中国画家。

2013年4月9日，他于瑞士沃州逝世，享年92岁。在其身后，他的画作更是水涨船高，香港苏富比秋拍将推出的一幅三联作，估价在6800-9000万港元。

而他过逝后最大、最全面的回顾展已在瑞士洛迦诺市中心的Pinacoteca Casa Rusca美术馆开展，自今年9月12日-明年1月6日，观众们可以看到囊括他重要艺术时期、多种艺术类别的作品。应观众要求，展览也可能延至次年春节之后。

赵无极 法文名为Zao Wou-Ki，1921年生于北京； 祖籍江苏镇江，据传为赵匡胤第三十代孙； 童年在江苏南通度过； 1935年入杭州艺术专科学校；师从林风眠； 1947年在上海举办个人画展，1948年移居法国； 1949年5月，克勒兹画廊举办赵无极在巴黎的首次个人画展； 结识毕加索、贾科梅蒂、Jacometti等人，深受印象派影响。 随后在欧洲及美国各地举办多次画展。 1951年接受Jacometti建议，见到Paul Klee的画，并深受影响。画风转为抽象。 自五、六十年代起，开始进入成熟期，开始大量创作大幅画作。 八十、九十年代，画作日臻完美。 2002年12月，赵无极当选法兰西学院艺术院终身院士。赵无极曾获法国荣誉勋位团第三级勋章、国家勋位团第三级勋章、艺术文学勋位团一级勋章、巴黎市荣誉奖章、日本帝国艺术大奖等。 信息框结尾

开幕式

9月15日，在洛迦诺市中心鹅卵石铺就的Sant'Antonio小广场旁边，Pinacoteca Casa Rusca美术馆举办了赵无极回顾展的开幕式。这是一座具有18世纪风格的古典庭院，三层楼的展厅分别布满了赵无极先生的画作。

赵无极的法国遗孀Françoise Marquet，赵无极基金会的艺术总监Yann Hendgen、伯尔尼使馆政务参赞张军辉、洛迦诺市长Carla Speziali女士以及卢加诺文化部门负责人、相关人员均赶来道贺。小小庭院一时挤满了人，这在寂静的洛迦诺周日，很引人注目。

尽管在赵无极生前，也曾不定期地举办过多次展览(包括在中国)，但如此全面的非常少见，因为展品分别来自赵无极基金会、洛迦诺市收藏，以及非常重要的、赵无极在洛迦诺的朋友Nesto Jacometti先生的捐赠。

融贯东西

自上世纪30年代始，中国的艺术家一直都在探寻突破中国传统，融入现代西方、与时代同步的艺术感觉，赵无极无疑是其中的成功者。他40年代在巴黎受到当时正流行的塞尚、马蒂斯、毕加索等西方印象派的深刻影响，随后更是进入到抽象的世界，且将中国水墨画的象征意味，引入到西方油画的抽象况味之中，在东西方之间相得益彰、游刃有余。

“展览共展出83幅赵无极的作品，时间跨度自20世纪40年代直至21世纪，是一次少见的、非常全面的展览，”瑞士卢加诺市亚洲艺术负责人、公共关系处高级专员钟佳宏对瑞士资讯swissinfo.ch的记者说。“我们也想展现赵先生是如何将中国技法融入到西方油画中的，”布展负责人之一Yann Hendgen谈到。

展厅一层是赵先生的早期作品，画于40-50年代，也有中国的山水风景画，尺幅较小；二层以水彩、素描及版画为主，多为50-60年代的画作，从这一创作时期起，赵无极的画就开始尝试性地引入“墨”的概念和中国的意象；三层以大型油画为主，其中有著名的兰花(Orchidées)、向我的朋友让-保罗·里欧贝尔致敬-两棵加拿大枫树(Histoire de deux érables canadiens；三联；195x420)，以及致莫奈(Hommage à Claude Monet；194.5x485)，多为巨幅画作，创作于80、90年代，及21世纪。观摩赵无极的回顾展，无疑是理解揣摩其画风变化的重要经历，也是一次体验东西方艺术交融的美好经历。

无极与瑞士

赵无极逝世后，其首次大型回顾展既不是在他的长期居住地巴黎开展，也不是在其故乡中国，而是选择了他最后的居住国-瑞士，这显现出他与瑞士的缘分。

他的早期绘画教育，包括1935年进入林风眠的杭州艺术专科学校学习，都与同时期的吴冠中等画家相差无几。然而，自从他48年移居法国之后，其画风开始了明显转变。在这一时期，他不仅与毕加索相住甚近，还与瑞士著名的画家、雕刻家贾科梅蒂(Alberto Giacometti)比邻。也正是在巴黎的这段岁月，他结识了今后成为瑞士著名出版家、艺术批评家的Nesto Jacometti。而后者不仅于50年代帮助他在瑞士举办了2次重要的版画展，并于日后成为赵无极画作的重要收藏人；而且正是Jacometti，让无极于1951年认识了保罗·克利(Paul Klee)的画，并对他今后一生的创作，都产生了极其重要的影响。

有人说，无极的整个50年代，都在模仿克利，无论是他的线条、色彩、肌理、还是调子，都脱不开克利的影子。而他的这一绘画时期，也被称做是“克利时期”。从这一时代起，他“有形”的图像渐渐演变为“无形”的色块，他一直在从克利身上吸取着能量，迎接着新的创意和灵感。然而慢慢地，他不再满足于模仿，开始尝试加入东方因素，用打破西方绘画技法、融入中国古典，特别是水墨的形式超越了克利。

这是他与瑞士的一段缘，然而缘分还没有断。

最后的宁静

2011年秋，赵无极从法国巴黎迁往瑞士莱蒙湖畔的Dully，为什么？他的遗孀Marquet断然拒绝了记者的提问，因为与赵无极的独子赵嘉陵的遗产官司，她不愿再接受记者的采访。开幕式当天，Marquet身着黑色小西装，脖子上围着颜色绚烂斑斓的围巾，很有一点无极油画的味道。她与周围的人自如、熟稔地打着招呼，看得出，即使是在瑞士的意大利语区，在艺术圈里，她也是如鱼得水。

“Yann Hendgen可以接受你的采访，”Marquet干脆利落地布置道，并连连道谢。“赵无极与瑞士的联系很多，他与Jacometti的友情，持续了20年，所以我们愿意在洛迦诺办这次回顾展。除了瑞士艺术家克利对他产生了非常重要的影响以外，他是由此开始创作抽象画的；他还对瑞士的山很感兴趣。中国画让他知道如何画山，他也在自己的画中融入了中国的技法，”Hendgen先生对记者说。

“所以他于2011年搬到瑞士了吗？”“这里的生活质量很高，与巴黎相比，更安静吧。在莱蒙湖畔可以看到湖，会让他想起杭州、西湖，他在瑞士的生活很快乐”。

再造Casa Rusca

走出Pinacoteca Casa Rusca美术馆的庭院，穿过颇具古典气息的Sant'Antonio小广场，斜对面就是Jacometti的故居，无极也曾在那里小住。如今这里住着一位意大利画家，业余时间教教咏春拳。他的房间里摆着中国屏风和几幅赵无极的画。

这儿又是一个四围的庭院，2层楼的屋子外面，有半圈宽敞的廊屋。楼下的院子里藤蔓萋萋，想着早先的艺术家们，在这里有过多少次妙语交谈。

“我们想让Casa Rusca区的艺术气息复活，”洛迦诺市市长Carla Speziali对记者说。洛迦诺曾是很多瑞士艺术家的小憩之所，在看惯了巴黎的繁华、米兰的热闹，他们会在这里找到安静，就像Jacometti和赵无极。

瑞士资讯swissinfo.ch

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