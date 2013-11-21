此内容发布于2013年11月21日 上午11:00 最后更新 - 2013年11月21日 -11:00

在新牛棚里，Krummenacher和Lustenberger (自左至右)都很开心 (swissinfo.ch)

在瑞士，每天都会有3家农业企业停业-或是因为不再赢利，或是因为后继无人。许多农民的孩子觉得农业“太拴人”。结成农业合作组可能是个不错的解决方式，就像Lustenberger和Krummenacher家一样。

这两家位于卢塞恩Hasle的农舍相距并不远，也就几米。但2个家庭过从并不太密，他们相互尊重，有问题时互相帮忙，有时碰面招招手，孩子们经常一起上下学。

Krummenacher家的农舍在Ennetemmen，有14头牛；Lustenberger家在Höchhus，有18头。2家农庄都主要靠产奶为生。它们位于所谓的“第一山区”，相对于谷地属于生产条件比较恶劣的地区，无论是割草、晒草还是放牧，都需要繁重的体力劳动，因为那里的草地落差大，比较陡，难以进行机械化生产。

这两家是世交，孩子们也一样- Krummenacher家7个、Lustenberger家3个。“365天，天天工作，经常工作十四、五个小时。有时候，周日能休几个钟头。但也仅此而已，”Fredi Lustenberger说。这位上过农校的庄户人家明年就要50岁了，却没有一个孩子愿意接他的班。大儿子是汽修工，大女儿和小儿子都在社会福利行业中工作。

“我自己到底还能坚持多久？早晚我要用尽我的气力，但谁愿意接手呢？整天工作，没有业余时间，没有假期？”对未来的担忧总是出现在他的脑海中。

合作社(BG) 瑞士有909家农业企业，及648家企业分支-合作社。 “越来越多的农民宁可牺牲自主权，也要减轻一些负担，”卢塞恩Schüpfheim的自然和营养职业培训中心的老师兼顾问Anton Moser说。 是否应该选择合作社这种形式，主要取决于经营结构，以及企业间的地理距离。还要看企业主的合作能力。 至于奶牛养殖场，则应该把牲畜安置在同一地方，进行协同、合理地管理。牛棚需要一定的设施，如隔栏、吊车、饲草干燥机等。无论是20或40头牛，都只需要一套设备。 Anton Moser建议，合作社租用原属于某一农场主的这些设备，至于农业用地、建筑和机械、牲畜等，合作伙伴可以获得相应的租金，并且依据工作的多少按劳取酬。 如果合作社运转良好，那么赢利可能会增多。“大规模生产可以减少结构性消耗。开始的时候，可能需要大量时间进行磨合，运转起来后，还有些行政工作，比如会计做账等，”这位农业专家说。 信息框结尾

年轻一代

Krummenacher的孩子也早就成家立业了，除了最小的。Konrad一开始学的是屠宰，自从哥哥表示对农庄毫无兴趣之后，他就开始为接手父母的农庄做准备。

在接受过农业中等职业教育之后，24岁的他觉得已经做好了准备，并于2010年1月开始对农庄负责。

但Konrad Krummenacher不能在旧巢窠中打拼，因为原有的牛棚达不到新的动物保护标准，亟需大量投资。“可如果只有14头牛，那么它们产的奶根本收不回投资，”Konrad Krummenacher回想到。

“有一天我问Fredi，今后我们的农庄怎么办。随着就冒出了一个主意-两家农庄合并”。然后是与专家谈话、和信托、贷款机构谈话，最多的还是在2家农庄之间。“我们谈今后的经营策略，一起看数据，算帐，林林总总”。

自2010年5月1日起，Fredi Lustenberger和Konrad Krummenacher成为了合作伙伴。他们并未举办揭幕仪式，“我们要工作”。

土地、房屋、机器、牲畜，凡是要投入到合作社的，都进行了估价，所有这一切，都尽可能地落实到合同上，还有不再合作之后，该如何处理，全部写入合同。

“落实到最后，还是一个个性和信任的问题，”他们中年长的一位这样回答，之前已经习惯了，一个人决定一切，“需要转变思维，要拿出时间来讨论，共同发展项目”。

生活方式 山区永续农业日趋流行 永续农业(Permaculture)成为农村日趋流行的耕作模式。其理念是在种植庄稼、创建农业社区的同时，将对环境的影响降至最低。我们采访了位于伯尔尼阿尔卑斯山区(Bernese Alps)瑞士最大的永续农业栽培中心。 (Raffaella Rossello，瑞士资讯swissinfo.ch)

有分歧怎么办？

“分歧确实是有的，”Konrad Krummenacher坦率地说：“就拿养牛来说吧。Fredis是想减少点产奶量。而我却想养些很能产奶的大奶牛。在原来狭小的牛棚里，根本就是不可能”。

但在这个新的、投资了80万瑞郎、符合动物保护条例的饲养棚里，可以饲养大型牲畜。“无论奶牛产奶5000还是7000升，工作都是一样的，”这位年轻的农民说，他经验丰富的合作伙伴同意了这种做法。

“Konrad对养牲口很在行，”Fredi Lustenberger说，他自己则很注重生态发展，所以他让步了。“我想种果树，不过Konrad不喜欢，他觉得收割时太碍事，但他也让步了”。

他们要就所有问题进行讨论。如果有什么不满，马上讲出来。在共同经营时，必须没有什么忌讳。

40个月过去了，2个人都对合作社充满信心。“第一次结算的数据显示，还可以运行下去，”Fredi Lustenberger说，他负责会计工作。

“陷入绝境的农民” 1990年，瑞士尚有10万个农业企业，如今只有56'500个。去年有上千个农业企业关门大吉。 数量保持稳定的是有机农场。2012年共有5731个企业遵循有机瑞士(Bio Suisse)的生产标准，但还是比创记录的2005年少500家。 让农业濒临死亡的原因主要是奶的价格。自2000年以来，奶价下降了逾20%。 农业改革后，联邦自2014年起不再“以牲畜为标准”提供补助。之前国家的补助以栏里的牲畜数量为准，这导致农民片面提高家畜数量，畜养集中化，并招致了环境问题。从明年起，补助将改为“以农田计”，这样可以保障食品的供应安全。 国家每年为农业补助37亿瑞郎，是最大的一笔扶植金。每个农庄平均每年获得65'500瑞郎的补助金。 Quelle: Bundesamt für Statistik; Agro News) (资料来源：联邦统计局；农业新闻) 信息框结尾

去往加拿大

牲畜存栏量在扩大，如今有36头母牛、11头公牛和6头小牛，至于挤奶和放牧，2个伙伴协同负责。当Lustenberger5点多出现在牛棚时，Krummenacher已经到了，根本不必协定准确的工作时间。

必要时，一个人也可以完成主要工作，至少在一定时间内。这样他们可以干一些与农场无关的，甚至是和爱好有关的事，这点足以让其他农民嫉妒。在整整3天的联邦摔跤节里，Fredi Lustenberger全程参与，而且次日打猎季又正式开始，所以他年轻的伙伴不得不待在家里，独自照看合作社。

就是这种放心的感觉，已经让他觉得很不错了，展望未来：“有一天我会把农场交出去，或许是不得已，或许是自愿的。因此偶尔要和它保持一下距离，这很重要，”Lustenberger说。

要保持距离的还有他年轻的合作伙伴。9月底，27岁的Konrad首次度长假，在加拿大待4个星期，之前，他最多有2-3天的假期。如果没有合作社，哪个农民敢享有如此的悠长假期？



(译自德文：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

链接

Neuer Inhalt Horizontal Line