双语导游手册再现瑞士历史

此内容发布于2007年8月25日 上午1:01 最后更新 - 2007年8月25日 -01:01

鲍里斯・卡洛夫(Boris Karloff)是诞生于瑞士的怪物弗兰肯斯坦。 (Keystone)

一本法英对照的瑞士导游手册近日出版。这本配有插图的手册另辟蹊径，给读者展现出瑞士在手表与巧克力之外的一面。

由玛维丝・吉纳尔(Mavis Guinard)编写的这本小册子全名为《奇异瑞士的袖珍导游手册：瑞士制造》(Petit guide de la Suisse insolite: Made in Switzerland)。它向好奇的游客介绍瑞士不寻常的各个方面，例如，书中解释了日内瓦湖(Lake Geneva)怎样“创造”了科学怪人-弗兰肯斯坦。

手册用图表阐述了直到19世纪还是处女地的阿尔卑斯旅游是怎样被英国人“发明”出来的。



它还用新的眼光审视瑞士的英雄们：书中并没有给出威廉・泰尔(William Tell)的传记，而是将焦点放在这位“中世纪瑞士超人”对戏剧、电影和其它商业副产品的影响之上。



比方说，泰尔在席勒的戏剧和乔治・梅里爱(Georges Méliès)的电影中都射过苹果，更不要提米老鼠动画片了。



许多其他对瑞士形象的塑造做出贡献的人，也在书中通过他们对文学和艺术的影响描述出来。



差不多每个人都听说过科学怪人-弗兰肯斯坦»(Frankenstein)，但又有几个人知道，他“出生”在瑞士的日内瓦湖畔？



诗人珀西・比西・雪莱的夫人、英国女作家玛丽・雪莱写出这部哥特名著时只有19岁时。时值19世纪，他们正作穿越瑞士的旅行。一次暴风雨中，玛丽在半梦半醒之间见到幻象，这成了后来著名的“弗兰肯斯坦”。



英国侦探夏洛克・福尔摩斯的创造者、作家柯南・道尔也曾在瑞士居住，如今有两座博物馆为他而建：一座在他故居所在地Lucens，另一座在迈林根(Meiringen)。

实用建议

在《瑞士制造》一书中，人们可以通过铁路路线来观赏阿尔卑斯山脉，通过了解象凯撒・里兹(César Ritz)这种酒店缔造者来近距离接触各个豪华酒店，通过观光船线路来欣赏瑞士的大小湖泊。



“瑞士没有海岸线，但它的商业船队排名却在超级大国之列……当一位顽强的瑞士人独自乘划艇穿越大西洋时，全世界都在取笑他。而当这些阿尔卑斯旱鸭子赢得‘美洲杯’这个最辉煌的帆船赛奖杯时，整个世界真的震惊了，”吉纳尔这样写道。



这本手册共分20个章节，其中时不时夹着些实用建议。



美国记者吉纳尔已在瑞士生活数年，这本手册最初是用英文写成，再翻译成法语。



1981至1995年间，作者曾为《国际先驱论坛报》(International Herald Tribune)工作，因而此书的多数章节都曾在该报上有过刊载。这次编集成册前对文章都作了修订。



swissinfo，编译自Ghania Adamo的法语报道

玛维丝・吉纳尔(Mavis Guinard) 玛维丝・吉纳尔是位会讲多国语言的美国记者和旅行家，她在法国长大，在美国完成学业。婚后她一直在瑞士居住。



除其它报刊外，她曾是《国际先驱论坛报》的长期特派记者。



配有插图的英法双语导游手册《瑞士制造》由Métropolis出版社在日内瓦(Geneva)出版。 信息框结尾

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