此内容发布于2014年11月24日 上午11:44 最后更新 - 2014年11月24日 -11:44

这一画面将永久地刻在瑞士体育史上：费德勒、瓦林卡和队友首次举起了著名的大银碗奖杯 (Keystone)

当着史上最多网球观众的面，罗杰·费德勒(Roger Federer)打出了一场无可指摘的好球，为瑞士赢得首座男子网球团体赛事戴维斯杯(Davis Cup)的奖杯。而这次夺冠在瑞士国内外都掀起了热烈-甚至很奇怪-的反响。

整整一个周末，各家瑞士报刊都把报纸头版和网站最上方的位置清空，一点不漏地跟踪了全部比赛。

苏黎世《每日导报》(Tages-Anzeiger)的头条赫然写着“网球之王为瑞士加冕”。《提契诺电讯报》(Corriere del Ticino)则写道“戴维斯杯是我们的！瑞士的历史性胜仗”。

瑞士网球迷们在洛桑一处公共观球区观看戴维斯杯决赛的直播 (Keystone)

小报《一瞥报》(Blick)也为这一“历史性”胜利欣喜若狂，在网站头条下放置了一个投票：“多么了不起的胜利啊！你现在准备去学打网球了吗？”在写这篇报导时，70%的读者选择了“不，我把这事留给罗杰和斯坦(Stanislas的爱称)”这个选项。

这个周日，33岁的费德勒以6:4、6:2、6:2的比分连赢里夏尔·加斯奎特(Richard Gasquet)三盘，令瑞士取得坚不可摧的3-1佳绩。他和斯坦·瓦林卡(Stan Wawrinka)在周六的双打比赛中已经战胜加斯奎特和儒利安·贝内托(Julien Benneteau)组合，使瑞士以2:1领先。

费德勒在第一场单打比赛中由于背伤，被加埃尔·蒙菲尔斯(Gaël Monfils)狂打猛轰，但在周末慢慢得到恢复，周日并没有面对破发点。

团队精神：罗杰·费德勒拥抱斯坦·瓦林卡(左)和队长塞弗林·吕蒂(Severin Lüthi) (Keystone)

推特上的反应跟赛场上几乎是同样火热。官方的、非官方的，瑞士的、海外的，大家都在为瑞士的胜利欢呼雀跃。一位名叫爱德华·希尔法诺(Edward Hilvano)的外国人写道：“我虽不是瑞士人，可我正在失声大哭。祝贺瑞士赢得戴维斯杯！”

外部内容 下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。 IMMENSE, la victoire suisse! Bravo et merci à toute l'équipe! Grossartiges Team, herzliche Gratulation! #CoupeDavis #FRASUI — Alain Berset (@alain_berset) November 23, 2014

瑞士联邦内务部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)：瑞士的巨大胜利！祝贺并感谢球队所有成员! 你们是一支伟大的团队，衷心地祝贺你们！

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Edward Hilvano：我虽不是瑞士人，可我正在失声大哭。祝贺瑞士赢得戴维斯杯！

外部内容 下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。 Federer has Olympic gold thanks to Stan, has Davis Cup title thanks to Stan, and has 3 (not 2) more slams than Rafa thanks to Stan. — Ricky Dimon (@RD_Tennistalk) November 23, 2014

Ricky Dimon：多亏了斯坦，费德勒拿了奥运会金牌；多亏了斯坦，费德勒拿了戴维斯杯；多亏了斯坦，费德勒比纳达尔多得了3个(不是2个)大满贯。

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外部内容 下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。 IT'S A DREAM COME TRUE!!!! 2014 DAVIS CUP CHAMPIONS!!!! YEEEEEES!! #SupportTheSwiss pic.twitter.com/Ilnf0spcxS — Swiss Tennis (@swiss_tennis) November 23, 2014

不过，一向谦和的费德勒要人们不要只注意他。“我为团队里所有的人感到由衷地高兴，”他赛后表示：“多年来斯坦付出了那么多努力，他这个周末的表现令人不可思议，也是这才给了我今天的机会。我非常清楚这一点，这个胜利是属于整个团队的。”

瑞士电视台SRF戴维斯杯 下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

的确，许多人把世界排名第四的斯坦·瓦林卡，看作是瑞士的中坚和戴维斯杯最宝贵的选手。政治家们也立刻纷纷祝贺。现任总统迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)虽不能亲自观赛，但发来祝贺短信：“你们的胜利是对你们的才能与欲望的奖赏。它带着你们的记号。”

司法部长西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)上周六去里尔观看了双打比赛，周日则是体育部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)坐在前排看台上。内政部长阿兰·贝尔赛特(Alain Berset)在推特上写道：“太了不起了，瑞士赢了！感谢瑞士队，加油！”

最后，瑞士歌手和词典作者索菲·亨格尔(Sophie Hunger)在Facebook上表达了自己的感情：“瑞士赢了戴维斯杯。罗杰和斯坦，我为你们痴狂。极可能我不会再像爱你们一样爱别的人或别的事了。其余的世界什么都不是，只是淡淡的笑声。带着完美的忠诚，索菲·亨格尔……一粒沙粒。”

没比这更强的了。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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