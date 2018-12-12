约德尔的高音演变。 (swissinfo.ch)

约德尔唱法(Yodelling，又称约德尔调)在起初被牧民用来呼唤他们的牲畜，或用来在阿尔卑斯山区村庄之间进行交流，自那以后，约德尔唱法得到了深远的发展。如果有人想申请加入约德尔俱乐部，最好先上歌唱课。现在，卢塞恩的一所大学甚至提供一个学士学位课程，以约德尔唱法作为其主修课。



这种多音调的“叫喊”已经成为瑞士传统知识和音乐表达的一个组成部分，瑞士约德尔协会(Swiss Yodelling Association)在瑞士北部地区提供了培训班，人们可以在此学习约德尔唱法或者进一步加强唱功。瑞士资讯swissinfo.ch访问了卢塞恩州Emmenbrücke的一个初学者班级，了解人们如何学习约德尔。

这个小组已经上了五个晚上的培训课，这是该课程的一部分，由约德尔独唱家和合唱团指挥Ursula Gernet授课。大多数学生在开课前，已从父母那里学过了约德尔歌唱方式，已能较好地掌握这种歌唱形式。



约德尔唱法还登上了卢塞恩应用科学与艺术大学的中心舞台。自2012年以来，该校开设了主修传统乐器的本科课程，比如，由Nadja Räss指导的民间音乐系的'Schwyzeroergeli'手风琴课程。在2018年秋季，该大学在其专业课程中增加了约德尔唱法作为一个新的主修专业。

瑞士资讯swissinfo.ch访问了该校，并与本科生Dayana Pfammatter进行了交谈，她在家乡瓦莱州指挥一个约德尔合唱团。







民间音乐复兴：目前在其它欧洲大学里，传统乐器也正在复兴。在位于赫尔辛基的西贝柳斯音乐学院，学生们可以学习芬兰古筝；而利莫瑞克大学则提供了爱尔兰小提琴的课程。英国和丹麦的院校也提供了民间音乐的学位。 信息框结尾

Britta Sweers是伯尔尼大学音乐学院的音乐人类学家，她对卢塞恩设置约德尔主修课程表示欢迎：“所有毕业生都是实验音乐家，他们会去尝试利用瑞士传统音乐演绎方法来创造新作品，并且会进一步推进这些技术。如果约德尔唱法一直处在一个更传统的环境中，这是不可能实现的。“

太过完美？



与此同时，她认为，在学术层面上教授约德尔唱法，可能会对业余约德尔唱法造成威胁。她阐述道：“人们担心，音乐学院可能会建立起不同的约德尔美学标准，比如更辉煌、更精致等，这也可能会改变观众的品味，并可能会将那些没有这种学术培训的人挤出局。”



瑞士约德尔协会主席Karin Niederberger没有这样的担忧。她坚持认为业余爱好者和专业人士之间没有竞争。她补充道，“我不知道一个学位课程是否会对约德尔唱法有所帮助，现在下结论还为时过早。我只能说，我希望业余层面上的约德尔唱法能得到进一步发展，但我不希望它变得太复杂。最重要的是，它应该来自你的内心。它应该是自然而真实的。这就是我们想要推广的，这也包括约德尔的地域特色和方言。“



“在业余级别的约德尔唱法应该是自然、真实的，而不过于复杂” -- 瑞士约德尔协会Karin Niederberger

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约德尔未来发展



Niederberger确信，在未来几十年，保持约德尔传统的关键是，对歌手的培训能在不太学术化的层面上进行。她说，其中最重要的是，在家庭环境中能教授约德尔唱法，并将其传承下去。

Nadja Räss认为，瑞士的约德尔唱法是鲜活有力的，但不一定要在传统的约德尔俱乐部进行。 “我们看到越来越多的合唱团正在寻找新成员。这反映了社会变化的方式。人们并不一定愿意每周一次在合唱团里唱歌，但可能更愿意每个月去一次，或者参加一次性课程。约德尔调演唱的场景正在往瑞士约德尔协会之外更广阔的空间发展。它正在进化中，并且发展得很好。“

约德尔热：瑞士约德尔协会有三个分支 –约德尔唱法、阿尔卑斯长号演奏(alphorn blow)和带音乐伴奏的抛旗(flag throw)，共有2.1万名活跃会员。 每三年举行一次的联邦约德尔节的访客人数证明了传统音乐仍在继续流行。 2017年，在布里格(Brig)举办的第30届联邦约德尔节吸引了15万人参加。

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如果你仔细聆听，你可以听出约德尔唱法的特殊技巧。 以下是Ursula Gernet演唱的三个例子。













(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

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