瑞士追究军队失职事件

此内容发布于2009年10月22日 上午12:01 最后更新 - 2009年10月22日 -00:01

坎德河5名失事士兵中1名的遗体至今下落不明 (Keystone)

瑞士在过去几年发生了2起严重军队事故之后，1名军官和2名登山向导因失职致死罪被告上军事法庭 。在2008年发生的橡皮艇和2007年的少女峰雪崩事故中，分别有5名、6名年轻士兵遇难身亡。

位于图恩的瑞士军事法庭于2009年10月20-21日对坎德河事故责任连长进行审判，他得到了非常严厉的处罚。

在于2008年6月12日发生的这场事故中，共有空军运输保障连的10人遇险，其中5人包括连长获救，另4名士兵遇难，1名至今下落不明。



部队调查机构认为，橡皮艇出发前的准备工作进行得非常不充分，参与行动的士兵并没有这方面的经验。



调查机构已确认，在橡皮艇出发前，并没有进行过事先说明，也没有实行安全保护措施。



瑞士军事法庭庭长以多起失职致死罪、多起失职致伤罪、多起违规罪和滥用、浪费物资罪起诉了负责连长。



21日军事法庭宣判，责任连长被判处缓刑18个月，考察期为2年，并罚款100瑞郎，同时开除军籍并担负2000瑞郎法庭费用。该判决比控方要求的还要严重。

入狱？

军队司法发言人Silvia Schenker对swissinfo.ch说，根据瑞士军事刑法，失职致死罪最多可判入狱3年，或被课以罚款。判决于21日晚公布。



但因瑞士没有专门的军事监狱，所以军事法庭判决由相关州立机构执行。尽管连长的上司也接受了调查，但瑞士军事法庭庭长认为，不应指责他有违法行为。

决定命运的那一天

2008年6月12日早才下达的漂流任务，中午11点30分便响起警报。两艘橡皮艇在不同寻常的每秒40立方米流速下倾覆。



尽管瑞士气象部门表示，当日当地没有可引起河水流速加快的风暴迹象，但当地居民告诉swsissinfo.ch，事故发生时坎德河水位很高，事故发生地也是漂流的危险地段。



据广播报道，商业漂流机构在事故发生时间内曾在当地禁止开展漂流项目。

“打发时间”

坎德河事故和之前发生的少女峰雪崩事故令人们重新思考瑞士军队的角色问题。在瑞士所有身体健康年龄介于20-36岁之间的年轻男性都要服兵役。为此瑞士国防部每年要花费45亿瑞郎。



坎德河事故之后，日内瓦《Le Temps》报纸这样写道：很多官员承认，在瑞士军队中士兵没有足够的事情可做，很成问题。因此可以想象，“为了打发时间”，部队会从事一些未被批准的活动。



瑞士无军队组织(GSoA)一直试图将军队预算转移到制止国内外的民事冲突中，“如果我们仔细观察现在军队所从事的活动，比如帮助建设运动设施，我们就会了解到，他们正在绝望地寻找：到底要做些什么？”该组织的Adrian Seiler对swissinfo.ch说。



“时代在变，军队却永远保持不变，”他补充说道。



瑞士资讯swissinfo.ch，Clare O'Dea

坎德河事故 坎德河橡皮艇事故发生在2008年6月12日。



在伯尔尼州Wimmis到图恩湖(Thunersee)河段，载有10名士兵的2艘橡皮艇沉没。



其中包括连长在内的5人在岸边获救，另5人在河漩中丧生。



遇险的10名士兵均来自瑞士德语区，军官和士官的年龄介于25到33岁，处于“多次服役期”。所有士兵属空军运输保障3连，该连位于Wimmis，负责军事机场Alpnach及本连的保障。



据称为激励本连士兵而提出的橡皮艇漂流并非当日或当周的例行命令。



在军事调查过程中，幸存5名士兵的口供自相矛盾，难以证明漂流是自由行动还是命令。调查只能认定，漂流是在服役期间进行的。



幸存5名士兵中，无1人接受过河流漂流培训。责任连长表示，他曾接受过军队橡皮艇培训。 信息框结尾

(swissinfo.ch)

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