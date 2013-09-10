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研究结果 一座城市中的自杀未遂

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一座城市中的自杀未遂

一座城市中的自杀未遂

(swissinfo.ch)

这项在巴塞尔市范围内的研究基于984起由该市各个诊所和医院在4年间记录在册的自杀未遂事件。女性的自杀率几乎是男性的2倍。

自杀率最高的人群为：20-24岁年龄段的女性、30-34岁的男性、以及未婚、外籍、学历较低、低就业状态的人。服毒或过度服药等“软性”自杀手段的运用大大高于“硬性”自杀的手段。

巴塞尔的研究项目是世界卫生组织欧洲分部(WHO/EURO)关于自杀行为之研究的一个组成部分。

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