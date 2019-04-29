瑞士人素來秉持的高效、實幹精神也潛移默化地滋長延伸到了馬拉松競技跑道上。

(Keystone/anthony Anex)

全球迄今最大規模的馬拉松競賽成績大數據研究證實，瑞士人素來秉持的高效、實幹精神也潛移默化地滋長延伸到了馬拉松競技跑道上，盤點全球各地馬拉松賽事，瑞士選手跑完全馬人均僅耗時3小時50分鐘，而近乎墊底的中國人平均成績為4小時52分，僅略勝墨西哥(4:53)、印度(5:05) 與菲律賓(5:25)一籌。



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早已退役的運動員、現統計學家Jens Jakob Andersen及數學家Wojciech Fedyszyn通過對2008年至2018年期間全球逾1900萬場馬拉松參賽選手完成42.195公里全程馬拉鬆的起止時間加以整理分析，於4月17日發布了研究結果(英)外部链接。



“回溯過去11年的數據，瑞士人跑完全馬的時長縮短了14分56秒，而全世界的平均成績僅提高3分55秒。總體而言，瑞士選手比其他馬拉松參賽選手跑完全馬耗時足足少了40分鐘，”身為專業跑鞋網站RunRepeat.com創始人的Andersen介紹道。



瑞士陣營的成績如此傲人，很大程度上應歸功於瑞士女性跑友，她們完成全馬平均成績為3小時49分13秒，即便是與包括接壤毗鄰國家-德國、法國、意大利、奧地利在內的絕大多數其他國家男性選手相比，在全馬跑道上健步如飛的瑞士女性也能力挫群雄，遙遙領先。



頗為考驗耐力的馬拉松長跑運動，近年來在瑞士越來越風靡。在過去11年間，瑞士全民對馬拉松賽的參與度竟驟增75%，遠遠高於全球40%左右的平均增長率。

頒獎台 整體最快：瑞士(3:50:37)，荷蘭(3:52:10)及西班牙(3:52:25) 男性最快：西班牙(3:49:09)，瑞士(3:49:13)及荷蘭(3:54:18) 女性最快：瑞士(3:49:13)，荷蘭(3:59:04)及西班牙(4:12:22) 信息框结尾





瑞士资讯swissinfo.ch/ac

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