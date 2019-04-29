导航栏目

跳过导航链接

主要功能

繁体

耐力的角逐 誰是世界上跑得最快的馬拉松競技擔當？瑞士人！

瑞士人素來秉持的高效、實幹精神也潛移默化地滋長延伸到了馬拉松競技跑道上。

瑞士人素來秉持的高效、實幹精神也潛移默化地滋長延伸到了馬拉松競技跑道上。

(Keystone/anthony Anex)

全球迄今最大規模的馬拉松競賽成績大數據研究證實，瑞士人素來秉持的高效、實幹精神也潛移默化地滋長延伸到了馬拉松競技跑道上，盤點全球各地馬拉松賽事，瑞士選手跑完全馬人均僅耗時3小時50分鐘，而近乎墊底的中國人平均成績為4小時52分，僅略勝墨西哥(4:53)、印度(5:05) 與菲律賓(5:25)一籌。

阅读本文简体字版本请 点击这里外部链接

信息框结尾

早已退役的運動員、現統計學家Jens Jakob Andersen及數學家Wojciech Fedyszyn通過對2008年至2018年期間全球逾1900萬場馬拉松參賽選手完成42.195公里全程馬拉鬆的起止時間加以整理分析，於4月17日發布了研究結果(英)外部链接

“回溯過去11年的數據，瑞士人跑完全馬的時長縮短了14分56秒，而全世界的平均成績僅提高3分55秒。總體而言，瑞士選手比其他馬拉松參賽選手跑完全馬耗時足足少了40分鐘，”身為專業跑鞋網站RunRepeat.com創始人的Andersen介紹道。

瑞士陣營的成績如此傲人，很大程度上應歸功於瑞士女性跑友，她們完成全馬平均成績為3小時49分13秒，即便是與包括接壤毗鄰國家-德國、法國、意大利、奧地利在內的絕大多數其他國家男性選手相比，在全馬跑道上健步如飛的瑞士女性也能力挫群雄，遙遙領先。

頗為考驗耐力的馬拉松長跑運動，近年來在瑞士越來越風靡。在過去11年間，瑞士全民對馬拉松賽的參與度竟驟增75%，遠遠高於全球40%左右的平均增長率。

頒獎台

整體最快：瑞士(3:50:37)，荷蘭(3:52:10)及西班牙(3:52:25)

男性最快：西班牙(3:49:09)，瑞士(3:49:13)及荷蘭(3:54:18)

女性最快：瑞士(3:49:13)，荷蘭(3:59:04)及西班牙(4:12:22)

信息框结尾


瑞士人爱跑步 瑞士全民爱长跑

瑞士爱跑步的人很多。在每年的长跑活动上，参加人数都会屡创新高。这也暗合了国际上的流行趋势，但对长跑的热爱，在瑞士表现得尤其明显。那么原因是什么呢？ “如果1982年，有人说长跑比赛的参赛人数可能在30年后会有10倍的增长，那么我觉得他在瞎扯，”伯尔尼长跑大奖赛的创办人Heinz ...

瑞士资讯swissinfo.ch/ac

标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram

关注我们 Instagram

关注我们 Instagram

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？