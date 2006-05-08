此内容发布于2006年5月8日 下午4:21 最后更新 - 2006年5月8日 -16:21

(joycefoundation.ch)

詹姆斯・乔伊斯不仅生活在苏黎世，他最主要的作品《尤利西斯》(Ulysses)中有一部分就是在这里完成的。然而就社交活动而言，这位觉得在他的爱尔兰故乡受到了过多限制的诗人在苏黎世却很少参与。

今天，一个独立运营的基金会专门负责纪念这位新小说派的创始人。

“詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)1904年来到苏黎世完全是一个巧合--那时他以为他会得到一个教授语言的职位。”弗里茨·赛恩(Fritz Senn)，苏黎世詹姆斯乔伊斯基金会的负责人这样说。“他和跟随着他的诺拉・伯娜科(Nora Barnacle)就住在中央邮局附近的廉价旅店里。



乔伊斯同他未来的妻子最初在苏黎世只逗留了很短的几天时间：在这个地方他们没能找到任何他们想要的东西，于是他们继续来到当时属于奥匈帝国境内的特里雅斯特(Triest)。



随着第一次世界大战的爆发，乔伊斯在那里成了不受欢迎的人：这对夫妻同他们的孩子乔其奥(Girogio)和卢希亚(Lucia)一起逃到了瑞士。1915年的6月，他们再一次来到了苏黎世。

针筒公园和时尚区

他们起初还是住在第一次到苏黎世时住过的在工业区内的小旅店，之后陆续搬过四次家，都在希菲尔德(Seefeld)区内。



“他逐渐喜欢上了苏黎世。”赛恩这位知名的乔伊斯研究专家介绍说，“他很喜欢河，河流的交汇点是他最爱的地方。”



当年的工业区现在已经成为了苏黎世的时尚区，这里很难再找到任何廉价的住处，而在那附近的Platzspitz在九十年代初因为其公开的毒品交易而被冠以了«苏黎世针筒公园»(Zurich Needle Park)这样一个让人难堪的名称。

大学区的尤利西斯

在游历完提契诺州之后，坐落于高尚区--6区的大学街38号成为了他新的住处。“在这里，他写出了很多尤利西斯开头几章中的情节。”赛恩介绍说，“但是这部书的主要部分还是之后在巴黎完成的。”在他当年的住处，有一块纪念尤利西斯的纪念牌。



之后，乔伊斯又换到了街道的对面，住进了29号。今天在那里的则是一家日光浴室和一家旧书店。



“最晚是从去年春天的第100个布鲁姆日(Bloomsday)开始，乔伊斯重新成为了店里的焦点。”书店的主人威力・本茨(Willy Benz)回忆说，“之后就总是不断有感兴趣的人来到店里。”尤利西斯也被归在旧书类里了。

与达达主义没有联系

乔伊斯一般在美术馆内的Pfauen餐厅度过他的晚上，在很少的情况下，他也会去Bellevue那个名叫“Odeon”的咖啡馆。而莱米大街(Rämistrasse)的Kronenhalle餐馆则是他通常约朋友们一块聚餐的地方。



“他几乎不参加什么社交活动。”赛恩说，对于通常流传的乔伊斯同达达主义的成员们之间的联系受到了他的质疑，他说：“我们对此并不知道任何具体细节。他是一个疯狂迷恋工作的人。”

自己的酒吧和基金会

乔伊斯在尼德多夫(Niederdorf)的中心图书馆曾借过很多关于希腊的书籍。“在一本他肯定使用过的书籍上，可以找到轻轻的铅笔划出的标记--那可能就是乔伊斯的笔迹。“赛恩微笑着告诉我们。



乔伊斯基金会是1985年由当时的瑞士银行集团建立的，但现在，这个基金会已经能够独立运营。这个基金会致力于研究乔伊斯的作品，包括每周举行的乔伊斯作品阅读会。



原来名叫“Jury's Antique Bar”的酒吧被从都柏林整个搬到了苏黎世--据传乔伊斯经常出入这家酒吧。

茶杯、手杖和旅行箱

这家位于金融区内的培里堪街的酒吧后来被改名为“詹姆斯・乔伊斯吧”，店内摆放着四张大的绿色卧式沙发，还有一个雕刻花纹的吧台。这家酒吧在今年夏天刚刚经过首次店面翻新。



赛恩在基金会的办公室里堆满了各种书籍和纸片。“我们有整个欧洲最大的詹姆斯・乔伊斯图书馆。”赛恩很自豪的告诉我们。



在激光打印机旁的陈列柜里有一个作者的死者面具、一根手杖、一个茶杯、作者签了名的书以及一个旅行箱，这些东西应该都是乔伊斯的。

纳粹时期的逃亡

乔伊斯在迁往巴黎的时候是否有这层因素，没有人知道。事实情况是，乔伊斯带着他的家庭于1920年迁往了法国首都巴黎。



1922年《尤利西斯》出版。刚问世的《尤利西斯》因为公然展示色情图片和亵渎神灵的言辞成为了一大丑闻。



1939年，乔伊斯完成并出版了他最后一部作品《芬尼根的苏醒》。当他再一次拜访苏黎世的时候--这一次主要是为了治疗他的眼睛--，他住的是昂贵的Gotthard宾馆以及火车站大街上的Carlton Elite酒店。



当纳粹军进入巴黎时，乔伊斯一家又重新逃回了苏黎世--经过同外事警察艰难的周旋，加上他的朋友为他支付了一笔可观的保证金。

在苏黎世去世

在苏黎世，乔伊斯于1941年1月13日在经过了大肠手术后去世。他被安葬在动物园边上的弗伦特恩(Fluntern)公墓。乔伊斯基金会曾在一本名为“詹姆斯・乔伊斯在苏黎世”的宣传册中写道：对乔伊斯的妻子来说，他能够在死后时常听见各种动物的吼叫也算是一种安慰。



从1996年开始，乔伊斯的妻子和孩子也和他合葬在一起。



在写下这些故事的夏末晚间，乔伊斯的墓前回响的应该不会是狮子的吼叫，而是公墓园丁们的除草机的声音。

数据资料 詹姆斯・奥古斯汀・艾洛依休斯・乔伊斯，于1882年2月2日出生在都柏林， 1941年1月13日在苏黎世去世。



同诺拉・伯娜科结婚，有两个孩子，乔其奥和卢希亚。



他的作品包括《都柏林人》(1914)、《一个青年艺术家的画像》(1916)、《尤利西斯》(1922)和《芬尼根的苏醒》(1939)。



他是20世纪最重要的作家之一。 信息框结尾

相关信息 “尤利西斯”描写了一个广告推销员利奥波德・布鲁姆一生中的一天(1904年6月16日)。



乔伊斯的主要作品是对荷马史诗奥德赛的改编并直到今天仍然被视作纯粹的现代小说。



作者在其作品中完美的体现了“意识流”的创作手法。



每年的6月16日被全世界的书迷们定为了“布鲁姆日”(Bloomsday)。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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