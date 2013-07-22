此内容发布于2013年7月22日 上午11:00 最后更新 - 2013年7月22日 -11:00

瑞士铁路每天运载37万人上下班 (Keystone)

瑞士每天有100万人使用公共交通工具，比20年前增长了一倍。其中一半集中在同一时间，即上下班时间：7:00-8:30及17:00-18:30。在这一个地方居住，却在另一个地方工作的人达37万。

火车是人们常用的通勤工具，然而近些年来，随着通勤人员的增多，铁路交通的负荷加重，高峰期甚至双层火车的楼梯上都坐满了人。与其他国家相比瑞士的“交通拥挤”还局限于坐在楼梯上或者站在过道上，但专家预言，交通拥挤的情况还会更加严重。

然而如果上班族能够避过高峰期，则完全是另一幅景象。这需要灵活的上班时间，同时需要雇主和员工的配合。瑞士西北高校在联邦铁路SBB和瑞士电讯公司Swisscom的配合下，在220位通勤人员中做了一个实验，瑞士电视台对此进行了报道。

参加实验的人，躲过高峰期去上班，结果十分令人满意。他们高峰期在家工作；利用路上办公；没有固定的上下班时间，实验证明，如果能将坐班时间灵活化，可以躲过三分之二高峰期的车次。

“如果每位通勤人都能享受灵活的上班时间，那么高峰期搭乘火车的人将减少28000名。也就是说从现在高峰期搭乘火车的370000通勤人下降到342000人，”调查负责人，瑞士西北高校的Johann Weichbrodt这样对瑞士电视台SRF说。这在很大程度上缓解了瑞士联邦铁路SBB的负荷。

但是灵活上班时间，需要雇主的支持。“希望雇主们能够鼓励和支持这样的灵活工作时间，其实这样做是一种双赢的模式，因为员工不必挤车，感觉比较轻松，上班时的效率也会比较高，” Weichbrodt说。

瑞士通勤 1910年，9%瑞士人口在居住地之外的地方上工作 1970年，增长为31% 2000年，增长为58% 信息框结尾

灵活的上班时间

关于灵活的上班时间，前段时间雅虎刚刚做出了一个决定。雅虎负责人Marissa Mayer想知道，到底有多少人真正在家里专心工作，调查结果令她失望，于是这位女老板决定从2013年6月开始禁止其员工在家里上班。

而瑞士联邦铁路SBB总裁Andreas Meyer却支持员工在家里上班，就算他们来办公室，也尽量躲过高峰期。他在100名员工中进行了尝试，结果显示，实行这一模式，高峰期交通拥挤现象将得到排解。

员工亲身体验

Gabrielle Arnold是联邦铁路人事部的工作人员，她是参加新工作模式尝试的人员之一。技术上在家上班完全可行，公司电话被转接在手机上，公司的网络可以在家里连接。家住Langnau，在伯尔尼工作，上下班来回4小时。但是如果她充分利用路上的时间，这4个小时会被算作上班时间。

在上班的路上她身上带着资料，在火车上看。空空荡荡的火车车厢“是理想的阅读空间”。她这样对瑞士电视台说。但是在家上班也要能画出明确的界限，她说：“一方面在火车上工作，要能在脑子中画出区间专心工作，不受外界影响，另外在家也要明确：什么是时候该下班了。”

Gabirelle Arnold作为员工非常赞赏这种灵活的工作时间，她说：“如今的社会对灵活性要求很高。”然而雇主们又是什么看法？瑞士电视台采访了瑞士雇主联盟主席Thomas Daum，他说：“这与很多因素有关，比如需要什么样的技术能让人在家工作，再比如企业与市场/客户的联络等等，这些都需要考虑。但是如果员工来上班时已经因上班途中的劳顿而疲惫不堪，这对企业一定没什么好处。”

2011年通勤状况 600'000人走路或骑车上班 110万搭乘公共交通工具 200万驾车(2000年177万人) 信息框结尾

节省扩建资金

联邦计划扩建铁路设施：在今后的四十年，瑞士将在铁路上投资400亿瑞郎。但是如果各企业能支持灵活上班时间这一模式，会令上千名员工避开高峰期通勤，那么有可能节省上10亿瑞郎的铁路扩建资金。

苏黎世联邦理工学院交通计划研究所的Ulrich Weidmann教授在接受电视台采访时表示：“预计在未来的20年，通勤人员将增长20%-25%，如果将现有通勤人数的四分之一安排到高峰期之外，高峰期的铁路交通将能保持稳定。”

联邦交通部长多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)也表示：“如果能合理分配公共交通工具的使用时间，减轻高峰期的负荷，将能节省相当可观的建设资金。”



及瑞士电视台SRF, 瑞士资讯swissinfo.ch

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