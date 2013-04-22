此内容发布于2013年4月22日 下午6:07 最后更新 - 2013年4月22日 -18:07

中华小姐选美喜剧电影《双赢》在瑞士公演

2013年4月19日，一部拍摄中华小姐瑞士半决赛过程的瑞士电影在德莱蒙(Delémont)上映。为什么选择这座汝拉山区小城上映这部片子，原因很简单，德莱蒙市市长皮埃尔·高乐(Pierre Kohler)正是影片中的男主角原型，他与一位在瑞士生活多年的中国企业家杨玉明联手操办了中华小姐瑞士之旅，做了一件瑞士人从未做过的事。

影片以轻喜剧的形式描述了整个事件的发展过程，表现了中瑞文化之间的文化鸿沟，但最后在双方的努力下，中华小姐半决赛圆满成功、高乐获选议员、杨玉明的表厂获得了效益，影片以喜剧的形式开头，喜剧结局结束。

在首映式上，《双赢》的制片人、导演和大部分演员和剧组人员都来到现场与观众见面，经过一年的拍摄，这部凝聚着心血和汗水的片子终于登上了银幕，这里也有许多生活在瑞士的华人的功劳，影片中的一个酒会场景需要中国群众演员，来自瑞士各地的华人不畏艰辛，花了整整一天的时间在现场拍摄。现在电影上映了，上面有不少熟悉的面孔。因此这部电影在华人中也很受期待。

从5月份开始电影原版法语版在瑞士法语区上映，10月份将译成德语在德语区公演。

瑞中电影文化 中华小姐电影拍摄现场 作者： 邵大海 2006年中华小姐半决赛在瑞士举行，对于任何人来说，这都是一件既赚钱又露脸的喜事，但事情的真相和前因后果又是怎样的呢？等喜剧电影《Win Win》上演，就会有答案了。这里：该电影拍摄现场花絮。 ...

80%事实，20%虚构

2006年中华小姐来瑞士角逐半决赛，完全打破了以往成规，在瑞士因地制宜地利用瑞士的天然风光和古朴民风，展开了一场“别开生面”的选美。

26位参选佳丽并没有在华丽的5星级酒店中“养尊处优”，而是在瑞士的农家草堆上过夜；亲身经历瑞士的军训；在雪山上拍泳装照；“这是一次超出想象的选美，效果却出乎意料地成功，中华小姐组织者凤凰卫视至今提起这次瑞士选美依然赞叹不已，”影片中中国企业家原型，也是与瑞士政治家高乐一起组织中华小姐瑞士行的杨玉明这样告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

影片反映了瑞士质朴乡情与中国现代城市文化之间的巨大反差，但最后却突破这些差异，获得各方面的成功。杨玉明表示：“他和高乐都觉得这部影片拍得非常成功，最可贵的是，这部片子80%取决于真实情况，只有20%属于艺术夸张。”

预计票房，杨玉明说：“就德莱蒙首映的情况来看，在法语区应该是满票房。”

影片预算 总预算450万瑞郎。其中联邦文化局出资100万；法语区基金会70万瑞郎。



Delémont市、汝拉州和汝拉六合彩集团共出资25万。



瑞士法语区广播电视台RTS出资100万瑞郎。 信息框结尾

瑕疵

在这部影片中，诙谐的语言，丰富的人物造型及搞笑的情节都令人回味无穷，尤其是异国文化差异摩擦出的火花更是让人啼笑皆非。这是一部瑞士人编剧和持导的影片，使用的也是瑞士式幽默，但这种幽默同样可以感染中国人。

要说这部影片有什么瑕疵，不得不提到中国演员的阵容。除了女主角之外，大部分中国佳丽是由在国外出生的华人表演，以至于“中国佳丽”虽然是标准的中国脸，中文却讲得非常“蹩脚”，令中国观众大跌眼镜。就此杨玉明表示：“当时选演员的时候时间很紧，所以有一大批演佳丽的人从法国街边召集过来的，”至于发音问题，他表示：“这也是导演的表现幽默的一种手法。”

华人与主流社会

这部瑞士人拍中国人的影片，表现了无论是两国合作还是异国之恋都可以求同存异，最后取得成功。

除此之外，影片中的华人“刘”通过自己的努力，获得了瑞士政界朋友的信任，并携手举办了这一盛事，中华小姐曾轰动整个瑞士。刘的原型中国表商杨玉明表示：“这是一个真实的故事，就像影片中所体现的那样，中国人完全可以通过自己的努力和智慧，进入国外的主流社会。”

瑞士资讯swissinfo.ch

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