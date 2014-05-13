此内容发布于2014年5月13日 上午9:50 最后更新 - 2014年5月13日 -09:50

被誉为异形之父的奥斯卡获奖者吉格(H.R. Giger)与他的作品 (Keystone)

瑞士艺术家吉格(H.R. Giger)于2014年5月12日周一下午过世，享年74岁。这位因美国电影《异形》而声名鹊起的瑞士艺术家，因跌倒而入院，后因伤过世。

瑞士电视台网络媒体首先发布该消息，逝世前，吉格一直在苏黎世Seebach工作和生活，媒体从吉格的家属中获悉这一噩耗。

吉格1940年2月5日生于库尔，1962年迁往苏黎世，并开始建筑和工业设计的学习。此时，吉格已开始进行艺术创作。随着1966年学业结束，吉格首先投身于设计和室内设计行业，之后专注于艺术。

异形之父 他被世界作为超现实主义者所认可，被誉为“异形之父”。 集画家、雕塑家、建筑师和设计师为一身的H.R Giger 1940年出生于瑞士，今年2月5日他度过了其70岁生日。H.R ...

1979年，Ridley Scott的电影《异形》(Alien)为吉格的创作风格打下难以磨灭的痕迹。1980年，吉格凭借他的异形设计，问鼎奥斯卡“最佳视觉效果奖”。1995年电影《异种》(Species)问世，吉格又设计了一个外星美女形象，以及充满想象力的铁路。

令吉格获得国际声誉的，不仅是他所设计的充满想象力、神秘感、阴冷的艺术形象，还因为他的油画和家具。1998年，吉格博物馆在瑞士弗里堡州格鲁耶尔(Gruyères)开幕，其同主题酒吧一直受到公众喜爱。

尽管一生处于荣耀之中，但这位瑞士人始终难与“荣耀”为伍，响亮的名气和聚光灯令这位艺术家感觉并不舒坦，“我并不愿意成为焦点”，他说。吉格的一生，一直试图在超越“异形”，但过早的成功，在带给他荣耀的同时，也带来了束缚。

瑞士资讯swissinfo.ch及瑞士电视台SRF

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