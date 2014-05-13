瑞士艺术家吉格(H.R. Giger)于2014年5月12日周一下午过世，享年74岁。这位因美国电影《异形》而声名鹊起的瑞士艺术家，因跌倒而入院，后因伤过世。
瑞士电视台网络媒体首先发布该消息，逝世前，吉格一直在苏黎世Seebach工作和生活，媒体从吉格的家属中获悉这一噩耗。
吉格1940年2月5日生于库尔，1962年迁往苏黎世，并开始建筑和工业设计的学习。此时，吉格已开始进行艺术创作。随着1966年学业结束，吉格首先投身于设计和室内设计行业，之后专注于艺术。
他被世界作为超现实主义者所认可，被誉为“异形之父”。 集画家、雕塑家、建筑师和设计师为一身的H.R Giger 1940年出生于瑞士，今年2月5日他度过了其70岁生日。H.R ...
1979年，Ridley Scott的电影《异形》(Alien)为吉格的创作风格打下难以磨灭的痕迹。1980年，吉格凭借他的异形设计，问鼎奥斯卡“最佳视觉效果奖”。1995年电影《异种》(Species)问世，吉格又设计了一个外星美女形象，以及充满想象力的铁路。
令吉格获得国际声誉的，不仅是他所设计的充满想象力、神秘感、阴冷的艺术形象，还因为他的油画和家具。1998年，吉格博物馆在瑞士弗里堡州格鲁耶尔(Gruyères)开幕，其同主题酒吧一直受到公众喜爱。
尽管一生处于荣耀之中，但这位瑞士人始终难与“荣耀”为伍，响亮的名气和聚光灯令这位艺术家感觉并不舒坦，“我并不愿意成为焦点”，他说。吉格的一生，一直试图在超越“异形”，但过早的成功，在带给他荣耀的同时，也带来了束缚。
瑞士资讯swissinfo.ch及瑞士电视台SRF
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。