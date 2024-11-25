DHL货机坠毁 立陶宛调查原因、不排除恐攻可能性

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（法新社维尔纽斯25日电） 立陶宛政府表示，一架DHL货机今天清晨在首都维尔纽斯机场附近坠毁，造成一人丧命，相关当局正就事故原因搜集线索，且官员称不排除事涉恐怖攻击的可能性。

货机在维尔纽斯（Vilnius）坠毁现场的影像显示，飞机残骸与着火的包裹在住宅区散落一地，紧急救难单位已在现场拉起封锁线。

据称有人透过前往西方国家的货机寄送燃烧弹，立陶宛官员过去几周正在调查此事，不过并未将这起坠机事件与调查连结在一起。

立陶宛国家安全部长乔尼斯基斯（Darius Jauniskis）告诉记者，将货机坠毁事件与任何事情连结，或归咎于任何因素都还「为时过早」。

乔尼斯基斯说：「我们不能排除恐怖主义的可能性。我们曾警告这种事是有可能发生的，我们看到俄罗斯的侵略性日益加剧…但我们还不能归咎或指责任何一方。」

根据立陶宛警方，这架飞机是自德国东部城市莱比锡（Leipzig）起飞，坠落后撞上民宅、小型建筑物和汽车，一栋房屋因此起火。

这架货机是预计在维尔纽斯降落时坠毁，机上载有4名机组人员，消防官员指出其中1人已丧命。

德国快递物流公司DHL表示，这架货机是由其伙伴航空公司Swiftair营运，并且在立陶宛「紧急降落」。