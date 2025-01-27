ECB本周会议有望偏鸽 外界估将再次降息

afp_tickers

3 分钟

（法新社法兰克福27日电） 尽管美国总统川普（Donald Trump）保护主义政策造成的威胁环伺，外界预计欧洲中央银行（ECB）将于本周稍晚举行的决策会议再度降息，官员确信抗通膨之路维持在正轨上。

外界预计欧洲央行将于30日举行的决策会议调降基准存款利率1码（0.25个百分点）至2.75%，将是去年6月启动降息循环以来，连续第5次降息。

欧洲央行自2022年中开始多次升息，以抑制飙升的通膨。如今，由于物价增幅趋缓和欧元区经济看起来疲软，欧洲央行正着手调降利率。

欧元区通膨过去数月降至低于欧洲央行的2%目标后，于去年12月再度攀升至2.4%，使外界感到担心。尽管达成通膨目标之路崎岖，但欧洲央行官员仍确信他们走在正确的路上。

欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）上周出席在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）峰会，她接受财经媒体CNBC访问时说，今年内「我们确信通膨目标有望达标」。

在欧洲央行公布利率决策前一天，美国联邦准备理事会（Fed）预计美东时间29日（台北时间30日凌晨）公布利率决定，外界预期联准会将维持利率按兵不动，同时观察联准会对川普新政前景的看法。

川普重返白宫为全球展望增添不确定性，他扬言对所有输美商品全面开徵关税，包括欧洲商品。

有人担心川普保护主义政策将刺激美国通膨攀升，且这个趋势可能扩散至欧元区和全球其他地方。

不过，拉加德试图淡化这些疑虑，她告诉CNBC，任何「美国通膨复炽…都会是美国的问题」，决策官员不太担心美国通膨会影响到欧洲。