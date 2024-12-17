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FBI前线人坦承捏造指控 诬陷拜登父子收贿

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（法新社洛杉矶16日电） 美国联邦调查局（FBI）一名前线人今天坦承，在接受联调局调查时，捏造现任总统拜登在担任副总统时，与其子韩特收受乌克兰能源公司500万美元贿赂。

44岁的史米尔诺夫（Alexander Smirnov）承认在接受联邦调查时说谎，也坦承未缴纳2020年至2022年210万美元收入的税款和罚款，犯下3项逃税罪。

出生于俄罗斯的史米尔诺夫拥有美国和以色列双重国籍，根据与检察官达成的认罪协议，他面临最高6年徒刑。

洛杉矶地方法官莱特（Otis Wright）定1月8日宣判。

史米尔诺夫被控捏造指控，称乌克兰能源公司Burisma 向董事会成员韩特及其父亲拜登行贿数百万美元，以保护该公司免遭刑事调查。

根据认罪协议：「被告2020年6月首次向（FBI）报告的事件纯属虚构。」

声明写道：「2023年9月，被告在接受联邦调查局干员问话时，重复了他的一些假说法，改变原本的说法，宣扬新的虚假陈述。」

寻求弹劾拜登的国会共和党人把史米尔诺夫的声明吹捧为拜登家族集体参与犯罪活动的证据，但众议院的弹劾工作并未发现任何证据证实这些指控，弹劾陷入停滞。

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