FBI：挫败白宫格斗之夜攻击阴谋

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（法新社华盛顿16日电） 美国联邦调查局局长巴特尔今天表示，执法机构成功阻止一起计划于周末一场综合格斗赛事期间攻击白宫的阴谋。总统川普和其他高层官员出席这场赛事。

巴特尔（Kash Patel）在社群平台X发文指出：「多亏联邦调查局（FBI）、合作伙伴和司法部展开跨州行动作出快速反应，多名涉案人士现在已经遭到拘留，所谓的计划攻击已经被彻底瓦解。」

他上传「官员：FBI破获疑似装载爆裂物无人机阴谋 锁定白宫UFC赛事」的福斯新闻频道（Fox News）标题，并且在另一则贴文中附上这则报导的连结。

根据福斯新闻频道引述匿名官员报导，调查人员确认一个「可能的阴谋策划者网络」23名成员的身分，目前已有5人遭到拘留。

该计画打算在这场终极格斗冠军赛（Ultimate Fighting Championship, UFC）比赛期间，利用无人机攻击白宫附近建筑物，引发「将人群导向预先部署的狙击小组」的大规模疏散。报导指出，还有强行闯入白宫大门的「第二波」计画。

进一步询问关于巴特尔贴文的细节时，FBI回覆法新社：「我们目前没有其他补充。」

川普14日与数千名格斗迷一同出席在白宫南草坪临时搭建、名为「巨爪」（The Claw）的擂台上举行的竞技。为美国独立建国250周年庆祝活动揭开序幕、名为「UFC自由250」（UFC Freedom 250）的赛事于川普80岁生日当天举行。

川普近年来数度遭遇刺杀未遂，最近一次发生于4月。当时有一名枪手企图闯入白宫记者协会（White House Correspondents’ Association）晚宴。