G7焦点锁定美伊协议 马克宏盼扩大峰会影响力

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（法新社艾维安巴恩14日电） 法国今天将在艾维安巴恩（Evian-les-Bains）主办七大工业国集团（G7）峰会，为期3天，焦点预计落在美伊协议以及荷莫兹海峡重开等后续效应。

法国主办G7峰会，时值美国与伊朗达成结束战争的协议。东道主法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，G7领袖明天将讨论此协议「预期结果」，包括重新且长期开放荷莫兹海峡（Hormuz Strait）。

世界各国领袖将齐聚温泉度假胜地艾维安（Evian），马克宏也希望藉峰会推动一份繁杂的议题，范围涵盖控制全球经济失衡，加强数位领域管制，尤其是人工智慧（AI）部分。

法国希望扩大G7影响力，超越其现有成员加拿大、法国、德国、义大利、日本、英国和美国的范畴。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天将出席乌克兰议题会议；埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在内的阿拉伯国家领袖，也将参与讨论伊朗议题。

巴西、埃及、印度、肯亚及韩国领袖也将出席。

政治议题之外，人工智慧巨擘OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）、Anthropic执行长阿莫戴（Dario Amodei），以及欧洲AI竞争者Mistral AI的门施（Arthur Mensch），17日亦将共同出席一场保护数位领域未成年人的活动。