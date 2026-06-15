G7领袖峰会前夕 群众涌向日内瓦抗议爆冲突

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（法新社日内瓦14日电） 数以千计抗议群众今天在瑞士日内瓦聚集，以示反对即将在法国艾维安（Evian）举行的七大工业国集团（G7）峰会。群众向警察投掷石块与鞭炮，警方回以催泪瓦斯及高压水柱。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）明天将在湖畔温泉小镇艾维安迎接G7成员国领袖，包括英国、加拿大、德国、义大利、日本及美国，以及这次也受邀的巴西、印度等国领袖。

马克宏为今年轮值主办国领袖，目前已抵艾维安。

这次为期3天的G7峰会，是美国和以色列2月底对伊朗发动战争，导致中东局势剧变、跨大西洋紧张升高以来，首梯重要国际会议之一。

大批民众涌入日内瓦（Geneva），对明天即将举行的G7峰会表达不满。今晚在日内瓦多处地点，已有一些抗议群众和警方爆发激烈冲突。

警方表示，参与抗议的人数约达两万人，其中大多数维持和平秩序。但约有600名自称「黑色集团」（Black Bloc）的激进人士也来参与活动。

抗议群众来自数十个不同团体，有的高举标语，上面写着「拒绝G7和所有帝国主义联盟」、「终结G7」；而有部分激进人士向警察投掷石块、瓶子和鞭炮，警方则动用催泪瓦斯和水炮将他们驱离。

城市日内瓦和小镇艾维安同位于日内瓦湖畔，但分别在瑞士和法国境内，两处相距约40公里；在抗议群众聚集下，瑞士当局过去数周来一直高度戒备。

多数领袖将先抵达日内瓦机场，再转赴艾维安。

G7本次议程将聚焦多项高度敏感议题，包括如何终止伊朗战争。虽美国总统川普（Donald Trump）目前声称美伊已达成协议，但情势仍旧扑朔迷离。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也将出席峰会，已持续4年的俄乌战争再度成为焦点。（编译：纪锦玲）