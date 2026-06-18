G7领袖欢迎川普对乌克兰立场转变 支持加强对俄施压

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社法国艾维安17日电） 七大工业国集团（G7）领袖今天对美国总统川普在乌克兰议题上的态度出现转变表示欢迎，认为美方对俄罗斯采取更强硬立场，展现出前所未有的团结，以推动俄乌战争早日结束。

在法国小镇艾维安（Evian）举行的3天峰会中，讨论焦点集中于川普促成结束伊朗冲突的协议，以及透过加强制裁向俄罗斯施压，促使其与乌克兰达成和平协议。

中东局势出现重大突破，川普签署一份谅解备忘录，旨在结束与伊朗长达数月的冲突。英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本与美国领袖也同意一份最终声明，内容纳入乌克兰战争相关议题。这与去年峰会形成鲜明对比，当时川普提前离场，未能完成共同声明。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）指出：「过程相当艰难，但非常值得。」他形容这份联合声明是一项「成功」。

根据声明内容，除了增加对乌克兰的防空系统援助外，各国也同意加强制裁俄罗斯战争经济，包括打击莫斯科的化石燃料收入，以增强施压力道。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）称赞美国对乌克兰问题出现「非常深刻的转变」，表示川普已经理解俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）无意真正推动和平。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）则称，针对乌克兰议题，「双方有许多共识，这点并非理所当然」，而且「没有任何摩擦或分歧」。

峰会期间，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也亲自出席。川普多次对俄罗斯展现更强硬态度，强调莫斯科必须寻求协议，并对双方持续攀升的伤亡人数表达不耐。

外交消息人士透露，G7同意核准对乌克兰企业取得生产长程飞弹与防空系统的授权。

今天午餐会期间，人工智慧（AI）议题成为焦点。部分G7欧洲成员国主张加强网路安全措施，以保护未成年人免受数位环境快速变迁的影响，但相关倡议引起美国不满。

G7领袖在联合声明中呼吁科技业，「开发并运用相关技术与系统，确保使用者获得安全、可靠且符合年龄需求的数位体验。」

川普在艾维安湖畔度假胜地停留期间始终是全场焦点。法国官员对这位行事风格难以预测的美国总统全程参与峰会，并同意签署G7联合公报感到相当满意。

峰会结束后，马克宏特别邀请川普前往巴黎近郊的凡尔赛宫（Versailles）共进晚餐。

根据川普幕僚发布的影片，在烛光晚宴期间，川普正式签署旨在结束中东战争的谅解备忘录，现场来宾纷纷鼓掌致意。

川普警告伊朗若未遵守相关责任义务，美国准备恢复军事行动，表示「如果他们不守规矩，我们就会立刻恢复轰炸，而且直接打在他们头上」。（编译：徐睿承）