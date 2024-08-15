Google报告：伊朗骇客组织 锁定川普贺锦丽攻击

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（法新社旧金山14日电） Google今天发布安全威胁报告，证实美国总统大选两位主要候选人贺锦丽（Kamala Harris）与川普，已成为伊朗所支持骇客组织的攻击目标。

根据Google发布的报告，一个名为APT42的骇客组织对以色列与美国知名个人和组织发动网攻，对象包括政府官员与选举相关人士；APT42与伊朗的伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）素有往来。

民主党总统候选人贺锦丽的竞选团队今天表示，团队已成为外国骇客的攻击目标。几天前，川普竞选团队曾表示遭到伊朗骇客攻击。

贺锦丽的竞选幕僚向媒体表示：「联邦调查局（FBI）7月通知竞选法律与安全团队，称团队已成为外国势力影响行动的下手目标。」

这位幕僚表示：「我们拥有强大的网路安全措施，目前并未听闻这些网攻导致我们的系统出现任何安全漏洞。」

报告指出，Google的威胁分析小组持续发现APT42试图入侵与总统拜登、副总统贺锦丽和前总统川普有关的个人帐户，但是并未成功。

在川普竞选团队宣称遭到骇客攻击后，美国国务院12日警告伊朗，称若干预选举势将面对后果。

川普竞选团队称伊朗是网攻的幕后黑手，导致私人文件被传送给记者，其中包括竞选团队用来查核川普搭档范斯（J.D. Vance）的研究报告。

Google在报告中提出的例子，包括冒充智库或其他可信任的联络人，引诱受害者进入假的视讯会议登入页面，这些页面需要提供登入凭证才能参与。

虽然骇客握有各式各样的技术工具，但也有一些利用「社交工程」策略，诱骗人们点击诱饵连结，或登入复制合法网页的假页面。

报告指出，伊朗骇客组织APT42今年5月与6月曾以与拜登或川普有关的个人电子邮件帐户为攻击目标，对象约有10多人，Google曾多次阻止APT42登入他们的帐户。

Google还指出，APT42侵入了一位具影响力的政治顾问的个人Gmail帐户。

「今年春天和夏天，他们（骇客）展现同时进行大量网路钓鱼活动的能力，特别是针对以色列和美国。」

Google呼吁，选举即将到来，相关高风险个人应保持警惕，并利用Google所提供的防御措施强化资安。