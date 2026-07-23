Google涉违反欧盟数位市场法 挨罚8.9亿欧元

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（法新社布鲁塞尔23日电） 欧盟执行委员会今天表示Google涉违反竞争法规「数位市场法」（DMA），对这个美国科技巨头重罚8.9亿欧元（约新台币327亿元）。此举恐加深美国与欧洲的龃龉。

执委会（European Commission）指出，Google在搜寻结果中优先推荐Google Flights或Google Hotels等自家服务、排挤竞争对手，因此开罚4.6亿欧元。

另一笔4.3亿欧元罚款，是针对Google限制应用程式（App）开发商引导用户前往Google Play商店以外平台购买优惠服务或内容一事。

欧盟科技事务主管维尔库南（Henna Virkkunen）表示：「做出这项决定后，我们期盼确保市场拥有更多竞争性，使其他公司也能创新发展。」 一名欧盟高阶官员说，Google「依然」持续优先推荐自家服务，但第二笔罚款主要涵盖2024年3月至2025年12月这段期间。

这是执委会依据「数位市场法」对单一企业祭出合并金额最高的罚款。欧盟去年已对脸书母公司Meta和苹果（Apple）各开罚2亿和5亿欧元。

报导指出，若Google在60天内未改善，罚款金额可能进一步提高。执委会警告，届时将祭出「定期罚款」。

Google遭欧盟重罚之际，美国与欧盟达成旨在降低贸易摩擦的关税协议即将满1周年。美国总统川普（Donald Trump）政府过去指控欧盟刻意针对美国科技业，扬言对欧洲输美商品课徵关税以示报复。

不过，针对美方可能采取报复行动，欧盟显然乐观以待。欧盟竞争事务主管黎贝拉（Teresa Ribera）告诉记者，「确保我们主权机关制定的规范获得全面执行和尊重」，这是欧盟职责所在。

欧盟和美国今年同意透过谈判解决欧盟数位规范可能产生的摩擦，不过谈判尚未开始。