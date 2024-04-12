H&M、ZARA遭控用棉与巴西环境破坏有关

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（法新社巴黎11日电） 英国环保团体Earthsight今天表示，国际快时尚巨擘H&M（海恩斯莫里斯）及Zara（飒拉）使用的棉花，来源与巴西的大规模毁林、土地掠夺、贪污及暴力行为有关连。

Earthsight发布标题为「时尚犯罪」（Fashion Crimes）的报告指出，从卫星影像、法院判决、货运纪录和卧底调查等资料发现，这两大时尚龙头使用所谓「脏棉」（tainted cotton），因为来自巴西最大两家农企SLC Agricola及何里塔集团（Horita Group）在环境脆弱的塞拉多（Cerrado）热带草原种植。

Earthsight还说，尽管Zara和H&M使用的棉花生产过程涉及种种弊端，但仍获得主要认证机构「良好棉花」（Better Cotton）列为合乎道德，暴露出后者的监督机制存在「严重缺陷」。

塞拉多是地球上生物多样性最丰富的热带草原，但近几十年来巴西大型农企愈来愈把注意力转向这片地区，导致其面积加速消失。

Earthsight追踪到，从2014到2023年，至少有81万6000吨产自塞拉多的棉花卖给SLC和何里塔经营的农场，而这两家公司「长久以来有法院禁制令和行贿判决的纪录，还因夷平了约10万公顷的塞拉多原野，而合计遭罚数以百万计美元」。

报告指出，这些有争议的棉花产自巴西东部的巴伊亚州（Bahia），销往8家亚洲成衣厂，而这些成衣厂的客户正包括来自瑞典的H&M和来自西班牙的Zara。

巴西除了是世界最大的牛肉及黄豆出口国，近几年也崛起成为世界第二大棉花出口国，仅次于美国，但这却造成塞拉多的环境受到毁灭性破坏。

Earthsight指出，「腐败、贪婪、暴力和逍遥法外混合在一起带来的破坏灾难，已导致公共土地遭到堂而皇之窃取、地方居民被赶走」。

「良好棉花」透过声明表示，针对这份报告「所提出令人高度担忧的议题」，他们已进行了一起独立稽查，将会把结果摘要对外提供。

Zara母公司Inditex及H&M表示，他们严肃看待报告提出的指控，并要求「良好棉花」公布稽查结果。

巴西棉花生产者协会（Brazilian Cotton Producers’ Association，ABRAPA）则发布声明说，他们已与报告有关的棉农合作来提供纪录及证据反驳指控，「遗憾的是这些（资料）大多遭到忽视」。

声明并表示：「任何破坏环境保护、侵犯人权及伤害地方社区的行为，巴西棉花生产者协会绝对予以谴责。」