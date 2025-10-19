IAEA：乌克兰核电厂电线修缮展开 确保核安

（法新社维也纳18日电） 联合国国际原子能总署（IAEA）今天表示，乌克兰札波罗热核电厂附近落实停火后，电厂外部受损电线得以展开修复工作，这对确保核安至关重要。

札波罗热核电厂（Zaporizhzhia）自2022年3月被俄罗斯军队占领以来，今年9月23日已是第10度断电，这也是俄国入侵乌克兰以来，电厂历时最久的供电中断。

自莫斯科（Moscow）掌控后，反应炉已全面停机。但核电厂本身仍需要电力来维持冷却和安全系统运作，以避免灾难发生。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）在社群平台X上发文指出，电厂附近设立停火区后，电厂外部电线的修复工作启动。

原子能总署表示，乌俄双方都已经和原子能总署合作，让这项「复杂的修复计画」得以展开。「修复外部电线对于核安及核能设施安全至关重要。」

原子能总署随后表示，修复工作大约要一周时间。

自断电以来，这座欧洲最大的核电厂便仰赖备用柴油发电机维持冷却系统运作。原子能总署表示，反应炉依然有效冷却，目前安全稳定。

札波罗热核电厂位于第聂伯河（Dnieper）城镇安赫德 （Enerhodar）附近，靠近前线。在战争爆发前，厂内的6座反应炉供应了乌克兰约1/5电力，如今核反应炉已停机。（编译：纪锦玲）