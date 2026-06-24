IAEA：将派员检查伊朗核设施

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（法新社东京24日电） 国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西今天表示，将派遣人员前往伊朗核浓缩设施进行检查。这是美国与伊朗为了终结中东冲突所达成初步协议的关键内容之一。

葛罗西（Rafael Mariano Grossi）这番话，是国际原子能总署迄今最坚定的表态。外界普遍认为在确认伊朗核设施库存状态方面，IAEA扮演重要的角色。

自以色列2025年对伊朗发动为期12天的战争以来，德黑兰当局一直禁止IAEA人员进入核浓缩设施。

外界相信，伊朗在这些设施储存足以制造多达10枚核武的高浓缩铀，一旦决定发展核武即可迅速投入生产。

伊朗长久以来坚称其核计画为和平用途，但也是全球唯一未拥有核武计画、却将铀浓缩至纯度60%的国家。

葛罗西在曾遭海啸重创的福岛第一核电厂举行的记者会上表示：「我理解政治性发言，那是现实的一部分；但我希望提醒大家并强调，双方总统已签署一份谅解备忘录。」

他指出，该协议「明确指出，所有涉及核材料设施的核活动，都将接受IAEA监督，白纸黑字写得很清楚」。

葛罗西还说：「显然，为了做到这一点，我们必须进行检查。不论是在后天、1周后或10天后进行，时间固然重要，但并非最关键。这件事一定会发生。」

这些检查行动是美伊协议重要的一环。根据协议，伊朗必须将其高浓缩铀库存稀释至较低浓度。