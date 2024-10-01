IBM欧洲首座量子资料中心在德国启用 总理萧兹出席

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（法新社德国埃欣根1日报导）德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天为国际商业机器公司（IBM）在德国的欧洲首座量子资料中心揭幕。萧兹表示，德国的目标是成为这项革命性科技的前沿。

这是IBM在美国以外的首座量子资料中心，座落于埃欣根（Ehingen），位于斯图加特（Stuttgart）附近，将允许数十家欧洲企业和研究机构取得进入其量子系统的管道。

量子系统虽仍处于早期阶段，但科学家相信超快速的量子电脑最终可以带动一连串领域的创新，从更聪明的加密软体到人工智慧（AI）。

萧兹赞扬这座量子资料中心「对德国而言是好消息」，还说德国这个欧洲最大经济体需亟需这类「关键科技」。

萧兹说：「这正是我们必须处于最前沿的未来领域，我们绝不能仰赖他人。」

量子研究被视为重要的关键领域，中国和美国都在这方面大力投资，华府还对这类敏感科技设下出口限制。

这座量子资料中心由两台连结量子处理器的量子电脑组成。其中一台量子电脑已于2021年启用，由前任总理梅克尔（Angela Merkel）揭幕，当时是德国的第一台量子电脑。

德国汽车钜子福斯（Volkswagen）和博世集团（Bosch）在内的企业将可透过新的量子资料中心进入IBM的量子系统。