ICC寻求对以哈领袖发出逮捕令 乔治克隆尼妻幕后出力

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（法新社华盛顿20日电） 国际刑事法院（ICC）检方稍早寻求对以色列和哈玛斯领袖发出逮捕令。人权律师阿玛尔克隆尼（Amal Clooney）今天表示，她应邀协助权衡证据效力，专家们背景各异，但做出一致结论。

阿玛尔克隆尼是黎巴嫩出生的英国律师，丈夫是好莱坞影星乔治克隆尼（George Clooney）。她在与丈夫共同成立的「克隆尼正义基金会」（Clooney Foundation for Justice）网站发布上述声明。

阿玛尔克隆尼表示，她是应国际刑事法院首席检察官卡林汗（Karim Khan）请求加入专家团队，「针对在以色列和加萨发生的疑似战争罪和危害人类罪，进行证据评估」。

在阿玛尔克隆尼发布声明同一天，卡林汗申请对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、国防部长葛朗特（Yoav Gallant）及巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）高层领袖发出逮捕令。

阿玛尔克隆尼说，即便专家团队成员「背景各异」，但「在法律调查上的结论是一致的」。

她进一步说，有「合理理由认定」哈玛斯的辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）和哈尼雅（Ismail Haniyeh）参与犯下「掳人质、谋杀和性暴力犯罪」等案件。

至于尼坦雅胡和葛朗特，她说，有「合理理由认定」这两人「以饥饿作为战争、谋杀、迫害和灭绝的手段」。