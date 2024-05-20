ICC寻求对尼坦雅胡发逮捕令 以色列批「历史性耻辱」

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（法新社海牙20日电） 国际刑事法院（ICC）首席检察官卡林汗（Karim Khan）今天以涉嫌战争罪和危害人类罪为由，寻求对以色列总理尼坦雅胡和伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）3位领袖发出逮捕令。

林汗已申请对尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）发布逮捕令，他们遭控犯下「让人饿死」、「蓄意杀人」以及「灭绝和/或谋杀」罪。

林汗提到尼坦雅胡和葛朗特时说，「我们认为，涉嫌危害人类罪是（以国）根据国家政策对巴勒斯坦（Palestinian）平民发动广泛和系统性攻击罪行的一部分。根据评估，这些罪行持续进行至今」。

林汗指出，辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）这3位哈玛斯（Hamas）领袖应为其在加萨和以国犯下的战争罪和违反人类罪负责。

这3位哈玛斯领袖，还遭控犯下「灭绝」、「强暴和其他性暴力行为」以及「挟持人质的战争罪」。

声明说：「我们认为，涉嫌危害人类罪是哈玛斯和其他武装团体根据其组织政策，对以色列平民进行广泛和系统性攻击罪行的一部分。」

林汗在2021年对以色列、哈玛斯及其他巴勒斯坦武装团体在巴勒斯坦领土可能犯下的战争罪展开调查。

他说，这起调查现在扩大至「2023年10月7日攻击事件发生以来，持续升高的敌对行动和暴力事件」。

林汗多次呼吁释放关在加萨的所有人质，并警告以色列别在加萨走廊的拉法（Rafah）采取军事行动。

根据报导，在严格意义上，如果逮捕令申请获准，意味国际刑事法院124个成员国的任何一国有义务在尼坦雅胡踏入他们的国境时逮捕他。

此外，ICC首席检察官申请对尼坦雅胡发布逮捕令后，以色列抨击这是「历史性的耻辱」。

以色列外长表示，「检察长同时提到我国总理和防长，以及极度恶劣的纳粹怪物哈玛斯，这个历史性的耻辱会永远被记住」。（译者：洪启原/核稿：陈政一）